台南城西掩埋場排「黑水」？環保局駁斥　委託第三方採樣檢驗

▲台南市政府召開記者會，針對城西掩埋場排放黑水及曾文溪河口水色變異爭議提出說明。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對外界質疑城西掩埋場排放黑水，造成曾文溪河口水色變異，台南市政府13日召開記者會，由環保局長許仁澤提出監測數據及水樣說明，許仁澤駁斥相關指控，強調目前城西掩埋場未設置濕式洗滌設備，不可能因此排放大量廢水；環保局已委託嘉南藥理大學進行第三方採樣檢驗，後續將公開分析結果。

許仁澤表示，城西焚化廠採廢水零排放，掩埋場產生的少量滲出水，均經三級RO逆滲透系統處理，確認符合國家放流水標準後，依法放流或供灑水車循環再利用。環保局每月定期監測放流水質，並持續進行地下水、地表水及周邊環境監測，相關檢測結果均公布於環保局官網。

環保局在記者會中展示5瓶不同水樣供外界比對，其中經三級RO逆滲透處理後的放流水最為清澈。環保局指出，自6月26日起，所有放流水均已阻隔於封閉區域內，與潮汐溝及防風林切斷接觸，並採抽回循環處理方式，不再向外流放。

針對網路流傳7月9日空拍影片，指稱市府在颱風前蓄意排放黑水，許仁澤表示，環保局初步研判，曾文溪河口水色變異可能與天然環境作用有關，並非掩埋場滲出水外流所致，但實際成因仍須等待完整採樣及專業檢驗結果判定。

許仁澤說明，潮汐溝水體呈現深褐色，可能受到潮汐擾動、大雨沖刷、防風林落葉及植物殘體分解等因素影響；死亡藻類腐敗造成局部缺氧及還原反應，也可能導致水色改變，因此僅憑單一時間點的影像或水體外觀，無法直接認定發生污染。

為進一步釐清水色變異原因，環保局12日邀集嘉南藥理大學環境資源管理系教授黃大駿前往城西掩埋場現勘，針對滲出水、放流水及潮汐溝水體同步採樣，後續將就有機物、水質指標及相關數據進行分析比對，並對外公布檢驗結果。

另針對網路質疑市府因水色爭議劃設無人機禁飛區，阻止外界拍攝，交通局長王銘德表示，依民航局規定，該區屬國家公園管理範圍，自107年無人機管理制度實施後，即由國家公園提報民航局公告管理，並非台南市政府臨時新增或劃設。

王銘德指出，該區並非全面禁止無人機飛行，只要依規定提出申請並取得核准，即可合法執行空拍；學者團隊日前也已完成申請並順利進行空拍作業，市府並未限制外界拍攝。

許仁澤強調，城西掩埋場相關監測數據及檢驗報告將公開透明，環保局也將與台江國家公園、林業及自然保育署、第六河川分署，以及市府農業局、水利局等單位合作，並邀請專家學者共同研議提升海水交換率等改善措施，以科學方法持續維護台江生態及水域環境品質。