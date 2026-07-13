業務慫恿泡水詐保！　車主「理賠後買新車」下場慘了

▲泡水車。（示意圖／資料照）

記者陳冠宇／綜合報導

近期有大陸車主在社群媒體曝光，收到汽車銷售人員發來的訊息，指引車主把老舊車輛停在易積水路段，藉暴雨製造車輛全損騙取保險金，理賠後再購買新車。不過，這類操作觸碰了刑事法律紅線，相關從業者與車主都將承擔法律責任。

陸媒《快科技》報導，大陸保險行業理賠負責人介紹，保險公司早已搭建完善的詐保甄別體系，通過調取行車軌跡、周邊監視器、歷年投保理賠記錄，就能分辨車輛泡水是否為主觀刻意為之。

報導指，一旦查實車主故意製造事故，保險公司會直接拒絕賠付，同時移交司法機關追究刑事責任。近年來多地已出現多起同類判決案例。

2024年湖南兩名男子聯合操作二手BMW詐保，二人刻意抬高車損保額至58萬元（人民幣，下同），趁城區洪水將車輛駛入深水區域索要全額賠償，事發後兩人均被警方採取刑事強制措施。

同年安徽一名越野車車主得知當地將迎來持續暴雨，連夜開車前往積水路段，凌晨將車輛開至儀表板被淹後辦理理賠，先後騙取理賠款十七萬餘元。法院審理認定其構成保險詐騙罪，判處八個月有期徒刑，並處兩萬元罰金，涉案車輛拍賣所得也全部沒收。

業內專家解釋，保險是應對真實意外風險的保障機制，刻意製造事故詐保會破壞行業秩序。主動慫恿車主泡水的銷售人員屬於教唆欺詐，情節嚴重會以共犯一同追責。

報導提醒，普通車主若收到此類違規話術，切勿轉發、不要嘗試操作，可留存聊天記錄向車企、保險監管部門舉報。業內也呼籲行業加強聯動治理，暴雨期間車輛全損理賠需展開深度核查，建立詐保人員行業黑名單，同時加強與公安、法院協作，提升違法成本。