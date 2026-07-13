模擬小三通貨船失火、船員落海　金門海巡驗證海上救援能力

▲ 金門海巡隊舉辦115年海難救助演練。（圖／金門海巡隊提供）

記者鄭逢時／金門報導

海巡署金門海巡隊今（13）日在金門料羅港海域舉辦海難救助演練，模擬小三通金門籍貨船發生機艙失火、機械故障及船員落海等複合式海難情境，結合跨機關實兵演練，全面驗證海上搜救與緊急應變能力。

此次演練以小三通金門籍貨船航行期間突發事故為背景，除模擬機艙起火及船舶失去動力外，也安排船員落海、傷患救援及船舶拖帶等情境，藉此檢視海巡、消防、港務、醫療及民間救援單位的協調合作機制，提升面對重大海難事故的應變效率。

演練過程中，海巡艇接獲通報後迅速趕赴現場，成功救起落海船員，並將獲救人員接駁返回料羅港。其中一名無意識傷患由金門縣消防局立即實施緊急救護，隨後送往金門縣醫院治療；另外兩名落海人員則由金門紅十字會協助安置與後續關懷。

演練也模擬事故船機艙火勢復燃，金門縣港務處立即派遣拖船，配合海巡100噸巡防艇同步射水灌救，成功控制火勢。隨後因事故船受潮汐影響逐漸漂向岸際礁石區，拖船隨即帶纜固定船身，並將事故船安全拖返料羅港，完成整體救援任務。

海巡署表示，透過此次實兵演練，不僅驗證各單位面對海上突發事件的快速應變與協同作業能力，也藉此檢討精進現有救援機制。未來將持續秉持「時間即生命、速度即希望」的救援精神，深化與各相關單位合作，建構更完善的海上安全防護網，守護金門海域航行安全及民眾生命財產。