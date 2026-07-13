獨／妻打485次牛奶針被害死！夫找高大成揪破綻...堅持5年終翻案

▲新北1名貴婦（右）打485次牛奶針後死亡，丈夫（左）苦等近5年終於能向她說：醫師起訴了。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北呂姓女子因長期接受俗稱「牛奶針」的丙泊酚注射，逐漸產生藥物依賴，之後又在接受雷射療程麻醉時昏迷不治。案件歷經高檢署2度再議發回，北檢今（13）日依過失致死罪起訴劉祥耀醫師。《ETtoday新聞雲》聯繫上丈夫邱先生，他得知消息時一度不敢置信，這條走了近5年的路，終於等到司法向前一步。沉默片刻後，他只說：「我想趕快把這個好消息告訴我太太。」

從事珠寶設計的呂小姐長年受嚴重睡眠障礙折磨，自2018年3月15日起至2021年1月22日止，前往北市「薇娜時尚美學診所」求診，並自費接受俗稱「牛奶針」的舒眠治療。她平均每1至2周施打1次，每次費用約3萬至6萬元，前後共接受485次注射，花費上千萬元。

呂女事後才得知，俗稱牛奶針的藥劑中含有propofol，也就是丙泊酚，屬於管制藥品。她認為，劉祥耀未充分告知藥劑成分及副作用，導致她每次施打後感到昏沉不適，並逐漸對藥物產生依賴，因此於2021年間提起民事訴訟，請求賠償醫療費、精神慰撫金等共1198萬元。

然而，官司尚未落幕，呂女卻在同年9月2日前往新北另一間診所接受除疤雷射手術，過程中再次注射含有丙泊酚的麻醉藥劑，隨後突然失去意識。

呂女經送醫搶救，仍於同月30日因腦水腫併發肺炎、菌血症及敗血性栓子死亡。她過世後，原先提起的民事求償官司由母親承受訴訟，高院二審最終判劉祥耀及診所應賠償200萬元確定。

刑事責任部分，案件歷經不起訴及高檢署2度再議發回。邱先生接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，這幾年案件不斷被退回重查，連律師都認為沒有道理，「卻一直被推回來、推回來。」

由於妻子的遺體早已火化，無法重新驗屍，家屬後來另請法醫高大成協助，重新檢視原有的解剖及檢驗資料，並發現部分數據存在異常，才再次提出告訴。

檢察官根據法醫解剖鑑定報告認為，呂女的死亡原因，可能是propofol的作用，導致缺氧缺血性腦病變，並因長時間住院治療，進一步造成腦水腫併發肺炎、菌血症及敗血性栓子，最終死亡。

檢方認定，劉祥耀明知不當使用propofol可能導致病患成癮，也不能為了替病患抵癮而任意施用，卻仍長期、高頻率且反覆為呂女進行舒眠治療，導致她對藥物產生依賴及成癮，甚至不斷透過各種名目尋求繼續施打propofol。

北檢認為，劉祥耀的醫療行為違背醫療常規，與呂女藥物依賴、成癮及後續死亡結果間具有因果關係，今依過失致死罪將他起訴。

邱先生哽咽說，醫師做錯事後態度仍相當狂妄，甚至辯稱病人自行評估、感覺良好，因此並未陷入錯誤，「人都已經被打到藥物成癮了，怎麼還能說是病人自己評估沒有問題？」不過他也強調，目前僅是檢方起訴，後續仍須交由法院審理，自己會繼續走下去，等待司法給出最後答案。

這起案件前後已是第4次，近5年來，邱先生曾感到失望、無助，卻始終沒有放棄。如今終於等到案件進入法院審理，他一度不敢置信，沉默片刻後只說：「我想趕快把這個好消息告訴我太太。」