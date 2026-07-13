精進水域救援效能　南消六大隊觀夕平台、四草大橋實戰操艇

▲台南市消防局第六救災救護大隊在安平觀夕平台及四草大橋周邊海域，展開船艇操作與水域救援實戰訓練。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

夏季水域活動進入高峰期，台南市消防局第六救災救護大隊13日在安平區觀夕平台及四草大橋周邊海域，展開船艇操作與水域救援實戰訓練，透過真實海域環境模擬，全面提升第一線消防人員面對複雜海象時的應變能力及船艇操控熟練度。

消防局指出，觀夕平台與四草大橋為台南知名水域遊憩及觀光景點，因地形特殊，潮汐、暗流及海象變化快速，過去曾發生受困及溺水事件，因此特別選定該區域作為訓練場地，讓消防人員實際感受風浪及潮流對船艇操控的影響。

此次訓練著重船艇操作、水域救援及突發狀況應變，藉由真實海域與高強度情境模擬，考驗消防人員在風浪、潮汐及暗流環境下的判斷與處置能力，強化團隊協作及救援效率。

第六救災救護大隊大隊長邱淵明表示，觀夕平台與四草大橋一帶海象瞬息萬變，僅在平靜水域訓練已不足以因應多變救援需求，唯有讓同仁親自體驗並掌握風浪對船艇的影響，才能在黃金救援時間內精準施救。

消防局長楊宗林表示，「工欲善其事，必先利其器」，保障市民安全是消防局首要任務，透過真實海域及高強度環境下的模擬演練，消防人員面對突發狀況時，才能以最快速度及最高效率完成救援，確保市民生命安全。

台南市長黃偉哲提醒，安平觀夕平台周邊偶有離岸流，四草大橋下方則有強烈潮汐流，民眾從事水域活動時，應選擇有救生員駐守的合法水域，並隨時注意氣象及潮汐變化，切勿冒險涉水。

黃偉哲呼籲，民眾若發現有人溺水，應保持冷靜，謹記「叫、叫、伸、拋、划」救生5步，並立即撥打119求助，切勿貿然下水救援，以免發生二次事故。消防局第六大隊將持續精進水域搜救戰技，建立更完善的水域安全防護網。