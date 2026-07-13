　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

精進水域救援效能　南消六大隊觀夕平台、四草大橋實戰操艇

▲台南市消防局第六救災救護大隊在安平觀夕平台及四草大橋周邊海域，展開船艇操作與水域救援實戰訓練。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第六救災救護大隊在安平觀夕平台及四草大橋周邊海域，展開船艇操作與水域救援實戰訓練。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

夏季水域活動進入高峰期，台南市消防局第六救災救護大隊13日在安平區觀夕平台及四草大橋周邊海域，展開船艇操作與水域救援實戰訓練，透過真實海域環境模擬，全面提升第一線消防人員面對複雜海象時的應變能力及船艇操控熟練度。

▲台南市消防局第六救災救護大隊在安平觀夕平台及四草大橋周邊海域，展開船艇操作與水域救援實戰訓練。（記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，觀夕平台與四草大橋為台南知名水域遊憩及觀光景點，因地形特殊，潮汐、暗流及海象變化快速，過去曾發生受困及溺水事件，因此特別選定該區域作為訓練場地，讓消防人員實際感受風浪及潮流對船艇操控的影響。

此次訓練著重船艇操作、水域救援及突發狀況應變，藉由真實海域與高強度情境模擬，考驗消防人員在風浪、潮汐及暗流環境下的判斷與處置能力，強化團隊協作及救援效率。

▲台南市消防局第六救災救護大隊在安平觀夕平台及四草大橋周邊海域，展開船艇操作與水域救援實戰訓練。（記者林東良翻攝，下同）

第六救災救護大隊大隊長邱淵明表示，觀夕平台與四草大橋一帶海象瞬息萬變，僅在平靜水域訓練已不足以因應多變救援需求，唯有讓同仁親自體驗並掌握風浪對船艇的影響，才能在黃金救援時間內精準施救。

▲台南市消防局第六救災救護大隊在安平觀夕平台及四草大橋周邊海域，展開船艇操作與水域救援實戰訓練。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林表示，「工欲善其事，必先利其器」，保障市民安全是消防局首要任務，透過真實海域及高強度環境下的模擬演練，消防人員面對突發狀況時，才能以最快速度及最高效率完成救援，確保市民生命安全。

▲台南市消防局第六救災救護大隊在安平觀夕平台及四草大橋周邊海域，展開船艇操作與水域救援實戰訓練。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲提醒，安平觀夕平台周邊偶有離岸流，四草大橋下方則有強烈潮汐流，民眾從事水域活動時，應選擇有救生員駐守的合法水域，並隨時注意氣象及潮汐變化，切勿冒險涉水。

▲台南市消防局第六救災救護大隊在安平觀夕平台及四草大橋周邊海域，展開船艇操作與水域救援實戰訓練。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲呼籲，民眾若發現有人溺水，應保持冷靜，謹記「叫、叫、伸、拋、划」救生5步，並立即撥打119求助，切勿貿然下水救援，以免發生二次事故。消防局第六大隊將持續精進水域搜救戰技，建立更完善的水域安全防護網。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
女師控「機票超賣」大鬧拿到退票！航空公司打臉：絕不姑息野蠻人
快訊／楊文科一審獲判無罪！
快訊／分科測驗首見！戴AI眼鏡作弊
獨／8歲童被笑沒媽媽　忌日「完成約定」連老師都落淚
快訊／雨區擴大　10縣市豪大雨特報
哈蘭德IG感性告別美國！首屆世界盃落幕　「魔人狂熱」席捲全球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南草湖寮重劃區逢雨就淹　陳亭妃要求1週內全面檢測排水系統

金酒廈門公司115年預算刪9成　金門縣議會：盼促改革、強化監督

基隆大德廟首辦30天祈安大醮　童子瑋：共同祈求國泰民安

竹市政發布最新人事調整　曹永明接掌民政處長

耿利企業捐150件救生衣　強化南部海巡執勤安全

竹市建華高中改制正式核定　函報中央備查

毒駕如不定時炸彈！民間募150萬購萬劑快篩　捐台南一線警力

2026員林市長選舉　綠「黑手里長」vs.藍「政二代型男」

守護學童通學安全　台南辦交通導護志工研習約120人參與

暑假不滑3C！救國團屏東推多元營隊　無人機、烘焙、街舞一次玩

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

最後身影曝！17歲護專生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

北市放颱風假挨批「經濟損失450億」蔣萬安霸氣回應

後藤光尊見「隊鴨」本尊嚇一跳　笑喊：希望選手也長這麼快

苗栗高鐵快捷公車搶快左轉！撞分隔島成「蹦蹦車」　運將竟開走了

英格蘭挺進4強！貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威

台南草湖寮重劃區逢雨就淹　陳亭妃要求1週內全面檢測排水系統

金酒廈門公司115年預算刪9成　金門縣議會：盼促改革、強化監督

基隆大德廟首辦30天祈安大醮　童子瑋：共同祈求國泰民安

竹市政發布最新人事調整　曹永明接掌民政處長

耿利企業捐150件救生衣　強化南部海巡執勤安全

竹市建華高中改制正式核定　函報中央備查

毒駕如不定時炸彈！民間募150萬購萬劑快篩　捐台南一線警力

2026員林市長選舉　綠「黑手里長」vs.藍「政二代型男」

守護學童通學安全　台南辦交通導護志工研習約120人參與

暑假不滑3C！救國團屏東推多元營隊　無人機、烘焙、街舞一次玩

富國島15死船難「船長被捕」　他目睹落水慘況：沒穿救生衣遭淹沒

4月才安檢！曼谷酒吧爆惡火27死　傳「鎖住逃生門」防客人偷溜

台南草湖寮重劃區逢雨就淹　陳亭妃要求1週內全面檢測排水系統

清玉才爆紅「為何火速退燒？」　網曝負評炸裂2原因：誰受得了

青安3.0傳對「離婚者追回補貼」　銀行變徵信社？專家論：難度高

女師控「機票超賣」大鬧拿到退票！航空公司打臉：絕不姑息野蠻人

韓韶禧辣曬比基尼！巴黎街頭露大片白皙美背　粉絲暴動：太美了

Hello Kitty走進英倫花園！聯名Cath Kidston印花針織提袋、珍珠包美翻

「令和最美氣象主播」宣布懷孕！結婚2年報喜　預產期曝光

分科數甲「市場買水果」入題　試考生：難易適中

鄭秀文請許志安當嘉賓！　牽手對唱：我不想一個人

地方熱門新聞

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

即／巴威重創苗栗南庄！東河村明停班課

清境農場、奧萬大、合歡山7／13恢復開放

國道3號名間交流道雙向出口匝道7／13至7／16夜間封閉施工

南投市傳統市場藝術節7／18、19半山夢工廠開市

「巴威」過境　桃園動員環保志恢復市容

2026桃園之星圓滿落幕　歌舞展現城市多元能量

復興區台7線部分路段　開放通車

中埔國中免費英語營開訓　70名學子受惠

西螺福興宮太平媽成長營登場

員林市長選舉　綠營徵召大明里長張政岳迎戰

台南城西掩埋場排「黑水」？環保局委託第三方採樣檢驗駁斥

警專44期34名消防科學生赴南消暑期實習6週深入救護救災第一線

巴威造成路樹倒塌土石崩落　龍潭警設交管排除障礙

更多熱門

相關新聞

警專44期34名消防科學生赴南消暑期實習6週深入救護救災第一線

警專44期34名消防科學生赴南消暑期實習6週深入救護救災第一線

為強化台灣警察專科學校消防安全科學生的專業知識與實務基礎，台南市消防局13日舉辦「警專第44期消防安全科正期組暑假實習說明會」，共有34名學生正式報到，展開為期6週的實務觀摩與學習，透過第一線消防勤務體驗，提前累積實戰經驗。

液化石油氣安全不容忽視南消一大辦理講習強化業者法遵觀念

液化石油氣安全不容忽視南消一大辦理講習強化業者法遵觀念

芒果香裡學防災！玉井好芒壓軸登場南消有獎徵答宣導連動型住警器

芒果香裡學防災！玉井好芒壓軸登場南消有獎徵答宣導連動型住警器

消防機器人、化災車齊上陣南消二大強化企業防災韌性

消防機器人、化災車齊上陣南消二大強化企業防災韌性

南消第七大隊攜手特搜辦船艇訓練警義消強化水域救援戰力

南消第七大隊攜手特搜辦船艇訓練警義消強化水域救援戰力

關鍵字：

水域救援南消六大隊觀夕平台四草大橋

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「海神」颱風生成　最新路徑曝

不傳哈蘭德被罵爆　挪威前鋒解釋了

郭台銘爆密會女球友！正宮曾馨瑩首吐心聲

蔡阿嘎舊片怒被挖！SOU・SOU店內「你自己出就好啦」

月給孫4千元！72歲嬤一停匯款　女兒1舉動讓她心寒

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

全台有雨！　午後「下最大」

玄濟宮倒數10天！縣府下「最後通牒」

愛愛前「被男友逼喝水」　妹子越想越怪！網戰翻

女月匯5萬給媽存！32年後討360萬敗訴

藍正龍開解《辦桌》分工爭議！巧妙喊話隋棠、千千

謝京穎遇雷包月嫂快崩潰！

女友中風癱瘓揹債近3億　綠營大老張俊宏住家遭法拍

男出遊發燒竟「確診重大傷病」！醫警告：小心紫外線

昔爆假奶爭議！紀卜心證實十盛收攤　持股5%投資全賠　親發長文致歉

更多

最夯影音

更多
「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威
寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面