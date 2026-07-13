快訊／大學分科測驗「化學」參考解答公布

▲得勝者文教進行此次分科測驗化學解析。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

分科測驗今（13日）首日第二節考化學科。大考中心表示，此次共2萬955人報考，1891人缺考，缺考率9.02%，比去年增加1.99%。補教業者「得勝者文教」提供化學科試題參考解答，但正確答案以大考中心公布為準，同時預估今年化學5標（頂前均後底）為「51、44、32、21、15」分。

▼大學分科測驗參考解答公布。（圖／得勝者文教提供）

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得勝者文教化學老師黃鑫認為，此次化學試題命題新穎、出題漂亮，也是歷屆分科題當中使用諾貝爾獎命題最多的一次，且計算內容較少，很符合新課綱趨勢。他說，整份考卷前半段選擇題相對友善，大部分為基本題，第二部分鑒別度很高，此次考試關鍵在多選題答題正確率高低來決定分數。

其中，多選題第15題比較困難，在110年度學測曾有出現，但這次難度更高，對同學來說較有挑戰性。而17至18題圖表判別也是重點，假如對於圖表沒有加強訓練，可能答題會有些吃力。整體而言，試題乍看難度高，但同學有判讀能力的話，許多答案會在文章中顯現出來，對於中上程度學生來說會寫得很順。

化學老師江青釗對此此次試題給予高評價，認為將全台高中化學老師會不斷強調的概念都出進題目中，其中最後的29至30題題目很新，比較燒腦。他表示，今年題目與去年相比稍微簡單一點，因此判斷頂標會往上推一分。