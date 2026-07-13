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7種節約習慣　找出生活中的漏財點

▲屬鼠的人，本月錢財容易不知不覺的流失，建議可以做好記帳和支出規劃。（示意圖／視覺中國CFP）

▲想存錢，先從記帳開始，才能看清每一筆花費。（示意圖／視覺中國CFP）

作者：極簡Takeru

●精選書摘

我在過去十年裡一直鑽研極簡與節約的生活，從中嚴選了七種「提升節約能力的習慣」要介紹給大家。

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①正視數字，才能看見生活的漏財點

只有願意正視數字，能夠記錄、管理、分析和改善的人，才能存得了錢。因此，利用極簡生活的原則來理財，第一步就是從察覺問題開始。就像察覺了家中怎麼老是雜亂不堪，而開始想要整理；察覺為什麼錢總是不夠用之後，就要透過記帳來檢視如何改善。

從一開始，我就不斷強調「記帳」這件事，這不光只是把每個月的收支寫下來，而是設定預算後，透過正視每一筆消費數字來看見目前生活中有哪些可以減少的、甚至是不必要的東西。

②從「要買什麼」，轉換為「什麼可以不買」

這裡指的是從極簡生活中養成的「取捨選擇的技巧」，是能立刻做出「需要或不需要」和「要做或不要做」的判斷能力。把這種能力運用在省錢上的話，則是需要判斷「應該省哪些錢」或是「應該把錢用在哪些東西上」。

一天有二十四小時，在日常生活中不斷做出取捨、選擇「要做什麼」或是「不做什麼」的行為，也會對家庭財務造成重大影響。

當下的家庭財務狀況，就是你到目前為止取捨選擇之後的結果，而接下來的未來，將會因你今日的當機立斷而改變。

③衝動之前，給自己轉身冷靜的時間

外出購物時，我們必須戰勝各式各樣的誘惑。許多商店行號為了生存，都在拚命地推銷自家的商品和服務；此外，很多藝人、明星和社群媒體網紅也都變成了廣告代言人，大力推廣各種商品和服務。

或許你身邊的人也會炫耀他們有什麼東西，因此我們一直生活在經常受物欲刺激的環境當中。

如今我已經不會再臣服於這些誘惑了，即使是再棒的商品，但我已經擁有生活中必需的東西了。在第二章也提過，我只會買「需要的物品」，也就是少了就會影響生活的東西。

那些會在瞬間「很想要」的東西，即使不買也不會造成生活上的困擾，就算沒有它們，你也能照常過日子。

因此，當你好像快要輸給衝動時，就暫時離開那個地方，給自己一些時間直到冷靜為止。如果有人總是來推坑你買這個買那個，就和那種人保持距離。只有能明智抵抗誘惑的人，才能順利地讓資產增加。

④磨練出物美價廉的選物眼光

購物時，找到物美價廉商品的「眼光」也非常重要。如果只買高價商品，錢一下子就會花光。但若只顧著便宜，反而買了最終用不到的、容易損壞的、沒那麼好用的或是很快就會膩的東西，那就是俗話說的「便宜沒好貨」，反而更浪費錢。正因為如此，你需要鍛鍊選物的技巧，也就是要能夠辨識出價格划算、品質又很好的東西。

我的方法是這樣的：在決定買某個東西之前，會確認自己為什麼而買？

這個東西是否符合我所需要的最低條件，接著再縮小符合條件的物品，從中找出最低價的，查看各種評價和用戶評論，花點時間比較和研究。如此一來，就可以大幅減少買錯東西的情形。

千萬不要因為當下一時的情緒而衝動購物，此時大部分都會落入企業或商家的策略，最終買到不怎麼樣的東西，又懊惱自己浪費錢。

⑤自己煮省下的餐費，也是一種收入

如果你知道如何用划算的食材，在短時間內完成料理的技巧，那真的能夠有效地省下飲食餐費。飲食費容易過高的人大多不會自己下廚，往往選擇外食或是經常吃便利超商的食品。

也有一些人認為：「與其自己下廚，不如靠外食解決三餐，再去工作會更好。」當然，這對很會賺錢的人來說或許的確如此。

然而，也有一些人更擅長省錢、而不是賺錢。賺1萬日圓，和自己下廚省下1萬日圓，都是同樣的錢，並沒有好壞之分。

換句話說，「省錢」也可以成為一種很了不起的副業。當然，若是能夠兼顧工作和下廚會是更理想的狀態。

⑥學會拒絕，省下為了人情的無謂開銷

過去我對於不想去的喝酒聚會或是不想參加的遊玩邀約，幾乎都會參加；就算真的很想拒絕，也沒有勇氣。結果就是，我完全存不了錢。

無法回絕、說「不」的人，外食費和交際費往往都過高。為了守住你寶貴的錢，你需要養成「拒絕的勇氣」，勇於拒絕你不喜歡、不擅長、會造成壓力或是費用超出能力範圍的邀約。

我用來判斷「去或不去」的標準是這樣的：我是否想和那個人共度時光或創造回憶、會不會有成長和學習的機會、能否帶來嶄新的人生經驗、是否在預算範圍內，諸如此類。大家也可以用自己的標準來決定，今天這個邀約是否要前往。

⑦不為自卑和虛榮買單

為了炫耀而買東西，或是為了展現優越感而花錢，這些都是節約的大敵，最終只會讓你損失很多金錢。我也曾經為了炫耀、為了讓自己看起來很了不起，後來「損失」了幾十萬日圓。

就算再怎麼打腫臉充胖子，比自己強的人一直都在，與他人比較，只會讓你的心靈變得更加匱乏。而且，當你感到強烈的自卑時，就會為了彌補自己的不足花更多錢。

我已經不再為了炫耀或為了讓自己看起來很了不起而花錢，也不會再為了展現優越感而花錢了。做真實的自己更輕鬆自在，也想和喜歡我本來面貌的人在一起，我再也不需要花錢隱藏自己的缺點和弱點了。

《召喚錢錢來我家》（圖／幸福文化提供）

★本文經幸福文化授權，摘自《召喚錢錢來我家：從失業零存款到30歲FIRE！以斷捨離原則重整生活和財務的全方位創富提案》

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