警專44期34名消防科學生赴南消暑期實習　6週深入救護救災第一線

▲台南市政府消防局舉辦警專第44期消防安全科正期組暑假實習說明會，34名學生正式展開6週實務實習。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化台灣警察專科學校消防安全科學生的專業知識與實務基礎，台南市消防局13日舉辦「警專第44期消防安全科正期組暑假實習說明會」，共有34名學生正式報到，展開為期6週的實務觀摩與學習，透過第一線消防勤務體驗，提前累積實戰經驗。

此次實習規劃兩大學習主軸，包括「中級救護技術員實習」及「消防分隊實習」。其中，中級救護技術員實習包含救護車隨車及醫院實習；消防分隊實習則涵蓋火災預防、災害搶救及各項消防技能訓練。消防局並安排資深消防同仁擔任實習指導員，採師徒制方式帶領學生走入第一線，了解消防勤、業務實際運作，落實學用合一。

台南市長黃偉哲表示，消防工作肩負守護民眾生命財產安全的重要使命，希望同學們把握暑假實習機會，將校園所學與現場實務相互印證，累積寶貴經驗，為未來投入消防工作奠定扎實基礎。

消防局長楊宗林提醒，由於實習學生尚未具備正式消防人員身分，在各項勤務觀摩期間不得單獨服勤，必須全程由實習指導員陪同。他也勉勵指導官及指導員用心傳承經驗，給予未來消防新血充分關懷與指導，在勤務安排上不分性別、一視同仁，並重視警勤職能與性別平權教育，協助學生建立正確、專業的消防形象。

消防局表示，希望透過此次暑期實習，讓警專學生提早接觸消防實務，累積第一線工作經驗，未來投入消防職場後，能更快銜接勤務需求，持續守護市民生命財產安全。