學生傳訊「我亂說的」！國小師遭控性騷…反擊被霸凌求償吞敗

▲提出性騷擾申訴的學生雖事後傳訊息承認「亂說」，嘉義地院仍認為不能代表性騷擾事實是捏造的。（圖／記者翁伊森攝）

記者葉品辰／嘉義報導

嘉義縣一名國小約聘教師因遭學生申訴性騷擾，遭學校中止聘約，並1年不得再受聘任。事後學生曾傳訊息向教師道歉，甚至表示「當時你沒有性騷擾我們」、「是我自己亂說的」，教師認為足以證明自己遭誣陷，因此向學生及其家長提告，請求賠償薪資損失及精神慰撫金共60萬元。不過嘉義地方法院審理後認為，學生事後的道歉內容不足以推翻校性平調查結果，也無法證明當初是故意捏造事實，判決駁回教師請求，全案仍可上訴。

判決指出，原告原為嘉義縣某國小約聘教師，2024年10月遭學生提出性騷擾申訴，稱自己聽到老師對其他男同學說「你的那個很小，以後發育不好會找不到女友」、目睹老師對學生有不當肢體接觸等行為，經學校性別平等教育委員會調查後，認定部分行為成立，教師因此遭中止聘約，1年內不得聘任，並須自費接受至少6小時心理諮商及8小時性平教育課程。

教師主張，學生因不滿被要求參加英語演講比賽而心生怨懟，事後更主動傳送訊息表示「當時你沒有性騷擾我們」、「是我自己亂說的」，足以證明整起事件是惡意捏造及霸凌，導致他失去工作，因此向學生及家長連帶求償1年薪資損失50萬元及精神慰撫金10萬元，共計60萬元。

不過，法院檢視校方性平會調查內容後指出，調查並非僅採信單一學生說法，而是訪談多名學生，並綜合書證、物證及相關證詞後，認定教師曾對申訴學生有摸頭、雙手搭肩、摟肩、側面環抱等行為，另對另外兩名男學生也有摸頭、摸肩等情形，其中部分行為已構成性騷擾，另有部分指控則認定不成立。

法官認為，校園性平申訴制度是法律保障被害人尋求救濟的機制，學生依法提出申訴，本身並非侵權行為；性平會調查結果也是綜合各項證據後作成認定，不能僅憑學生事後傳送道歉訊息，就反推原先申訴內容是刻意虛構。

法官指出，學生事後道歉，也可能是在得知教師遭中止聘約、1年不得聘任等處分後，認為造成的後果超出原本預期，因此表達歉意，並不足以證明學生當初有故意捏造事實或惡意誣告。由於教師未能舉證證明學生存在故意虛構情節，學生申訴屬善意行使法律賦予的權利，不具侵權行為違法性，因此判決駁回學生及家長60萬元損害賠償請求。