　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

學生傳訊「我亂說的」！國小師遭控性騷…反擊被霸凌求償吞敗

▲▼嘉義地院,地方法院,地檢署,法官。（圖／記者翁伊森攝）

▲提出性騷擾申訴的學生雖事後傳訊息承認「亂說」，嘉義地院仍認為不能代表性騷擾事實是捏造的。（圖／記者翁伊森攝）

記者葉品辰／嘉義報導

嘉義縣一名國小約聘教師因遭學生申訴性騷擾，遭學校中止聘約，並1年不得再受聘任。事後學生曾傳訊息向教師道歉，甚至表示「當時你沒有性騷擾我們」、「是我自己亂說的」，教師認為足以證明自己遭誣陷，因此向學生及其家長提告，請求賠償薪資損失及精神慰撫金共60萬元。不過嘉義地方法院審理後認為，學生事後的道歉內容不足以推翻校性平調查結果，也無法證明當初是故意捏造事實，判決駁回教師請求，全案仍可上訴。

判決指出，原告原為嘉義縣某國小約聘教師，2024年10月遭學生提出性騷擾申訴，稱自己聽到老師對其他男同學說「你的那個很小，以後發育不好會找不到女友」、目睹老師對學生有不當肢體接觸等行為，經學校性別平等教育委員會調查後，認定部分行為成立，教師因此遭中止聘約，1年內不得聘任，並須自費接受至少6小時心理諮商及8小時性平教育課程。

教師主張，學生因不滿被要求參加英語演講比賽而心生怨懟，事後更主動傳送訊息表示「當時你沒有性騷擾我們」、「是我自己亂說的」，足以證明整起事件是惡意捏造及霸凌，導致他失去工作，因此向學生及家長連帶求償1年薪資損失50萬元及精神慰撫金10萬元，共計60萬元。

不過，法院檢視校方性平會調查內容後指出，調查並非僅採信單一學生說法，而是訪談多名學生，並綜合書證、物證及相關證詞後，認定教師曾對申訴學生有摸頭、雙手搭肩、摟肩、側面環抱等行為，另對另外兩名男學生也有摸頭、摸肩等情形，其中部分行為已構成性騷擾，另有部分指控則認定不成立。

法官認為，校園性平申訴制度是法律保障被害人尋求救濟的機制，學生依法提出申訴，本身並非侵權行為；性平會調查結果也是綜合各項證據後作成認定，不能僅憑學生事後傳送道歉訊息，就反推原先申訴內容是刻意虛構。

法官指出，學生事後道歉，也可能是在得知教師遭中止聘約、1年不得聘任等處分後，認為造成的後果超出原本預期，因此表達歉意，並不足以證明學生當初有故意捏造事實或惡意誣告。由於教師未能舉證證明學生存在故意虛構情節，學生申訴屬善意行使法律賦予的權利，不具侵權行為違法性，因此判決駁回學生及家長60萬元損害賠償請求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
女師控「機票超賣」大鬧拿到退票！航空公司打臉：絕不姑息野蠻人
快訊／楊文科一審獲判無罪！
快訊／分科測驗首見！戴AI眼鏡作弊
獨／8歲童被笑沒媽媽　忌日「完成約定」連老師都落淚
快訊／雨區擴大　10縣市豪大雨特報
哈蘭德IG感性告別美國！首屆世界盃落幕　「魔人狂熱」席捲全球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新竹縣長楊文科捲竹北天坑案　一審宣判無罪

內湖父子同日猝逝　高大成：父親的死可能是因為傷心過度

獨／台中白胖女嬰被餓死　無良母拒認罪：獨自「1打3」太累了

快訊／二審檢察官輪調名單曝！9地檢發言人上榜　黑馬是他

獨／牛奶針奪母命！8歲兒被笑沒媽媽　忌日做一事連老師都落淚

鳳山女駕駛違規左轉　害2直行機車連環撞！騎士噴飛滑行

獨／妻打485次牛奶針被害死！夫找高大成揪破綻...堅持5年終翻案

欠繳百筆通行費+罰單22萬　屏東女土地遭查封！急現身辦分期

颱風天「5兩金項鍊+19萬現鈔」被摸走　雞排店闆娘懸賞20萬抓賊

南澳台9線聯結車轉彎側翻！驚險畫面曝　駕駛輕傷送醫

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

最後身影曝！17歲護專生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

北市放颱風假挨批「經濟損失450億」蔣萬安霸氣回應

後藤光尊見「隊鴨」本尊嚇一跳　笑喊：希望選手也長這麼快

苗栗高鐵快捷公車搶快左轉！撞分隔島成「蹦蹦車」　運將竟開走了

英格蘭挺進4強！貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威

快訊／新竹縣長楊文科捲竹北天坑案　一審宣判無罪

內湖父子同日猝逝　高大成：父親的死可能是因為傷心過度

獨／台中白胖女嬰被餓死　無良母拒認罪：獨自「1打3」太累了

快訊／二審檢察官輪調名單曝！9地檢發言人上榜　黑馬是他

獨／牛奶針奪母命！8歲兒被笑沒媽媽　忌日做一事連老師都落淚

鳳山女駕駛違規左轉　害2直行機車連環撞！騎士噴飛滑行

獨／妻打485次牛奶針被害死！夫找高大成揪破綻...堅持5年終翻案

欠繳百筆通行費+罰單22萬　屏東女土地遭查封！急現身辦分期

颱風天「5兩金項鍊+19萬現鈔」被摸走　雞排店闆娘懸賞20萬抓賊

南澳台9線聯結車轉彎側翻！驚險畫面曝　駕駛輕傷送醫

台南草湖寮重劃區逢雨就淹　陳亭妃要求1週內全面檢測排水系統

清玉才爆紅「為何火速退燒？」　網曝負評炸裂2原因：誰受得了

青安3.0傳對「離婚者追回補貼」　銀行變徵信社？專家論：難度高

女師控「機票超賣」大鬧拿到退票！航空公司打臉：絕不姑息野蠻人

韓韶禧辣曬比基尼！巴黎街頭露大片白皙美背　粉絲暴動：太美了

Hello Kitty走進英倫花園！聯名Cath Kidston印花針織提袋、珍珠包美翻

「令和最美氣象主播」宣布懷孕！結婚2年報喜　預產期曝光

分科數甲「市場買水果」入題　試考生：難易適中

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

金酒廈門公司115年預算刪9成　金門縣議會：盼促改革、強化監督

【美軍轟炸畫面曝光】連續3晚空襲！摧毀伊朗逾300處目標

社會熱門新聞

玄濟宮倒數10天！縣府下「最後通牒」

女月匯5萬給媽存！32年後討360萬敗訴

獨／內湖詭異死亡案！父子同一天接連猝逝

遭神棍性侵200次獲賠130萬　二審一原因歸零

即／World Gym西門店運動突倒地！男送醫不治

出國換穿「一雙鞋」　男被判關9年

車送修回不來！修車工偷開載妹還賣掉

近千名「襪子富翁」遭騙1.1億　10人被起訴

獨／男大生貸款買重機遭輾斃　父：只能在心裡哭

即／黃仁勳愛店「花娘小館」爆炸　1員工燒傷送醫

17歲護專男陳屍客家文物館　母接死訊悲痛錯愕

女見網友慘遭性侵逼同居2月　遞紙條給弟弟才獲救

台女赴帛琉潛水消失　母親替她辦後事卡關

台中酒駕男「闖紅燈連撞4車」6傷送醫　

更多熱門

相關新聞

趁停等紅燈、推輪椅性騷5女！　嘉義噁男被起訴

趁停等紅燈、推輪椅性騷5女！　嘉義噁男被起訴

嘉義一名許姓男子(63歲)在去年5月20日、21日，連續2天假藉問路名義，性騷擾5名女性，其中1名甚至為未成年少女，嘉義地檢署日前偵結，依違反性騷擾防治法起訴許男。

終結零成本濫訴　廢除校事會議刻不容緩

終結零成本濫訴　廢除校事會議刻不容緩

國小生問「密他是什麼」！大票震驚：老了

國小生問「密他是什麼」！大票震驚：老了

「解胸罩CPR」救一命　韓男險挨告

「解胸罩CPR」救一命　韓男險挨告

噁男傳「生殖器照」騷擾5萬交保　林珍羽發聲了

噁男傳「生殖器照」騷擾5萬交保　林珍羽發聲了

關鍵字：

性騷擾國小老師老師

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「海神」颱風生成　最新路徑曝

不傳哈蘭德被罵爆　挪威前鋒解釋了

郭台銘爆密會女球友！正宮曾馨瑩首吐心聲

蔡阿嘎舊片怒被挖！SOU・SOU店內「你自己出就好啦」

月給孫4千元！72歲嬤一停匯款　女兒1舉動讓她心寒

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

全台有雨！　午後「下最大」

玄濟宮倒數10天！縣府下「最後通牒」

愛愛前「被男友逼喝水」　妹子越想越怪！網戰翻

女月匯5萬給媽存！32年後討360萬敗訴

藍正龍開解《辦桌》分工爭議！巧妙喊話隋棠、千千

謝京穎遇雷包月嫂快崩潰！

女友中風癱瘓揹債近3億　綠營大老張俊宏住家遭法拍

男出遊發燒竟「確診重大傷病」！醫警告：小心紫外線

昔爆假奶爭議！紀卜心證實十盛收攤　持股5%投資全賠　親發長文致歉

更多

最夯影音

更多
「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威
寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面