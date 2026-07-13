快訊／大雷雨炸2縣市「持續1.5小時」　國家警報響

▲氣象署提醒，午後要留意大雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署下午1時31分針對新北、桃園發布大雷雨即時訊息，持續時間至3時01分。氣象署提醒，有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防低窪地區積水、低能見度、雷擊。

大雷雨即時訊息示警區域

新北市：板橋區、三重區、中和區、新莊區、新店區、樹林區、三峽區、土城區、泰山區、林口區

桃園市：蘆竹區、龜山區

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▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

另外，氣象署也針對新北市大豹溪發布山區暴雨災防告警，持續時間至下午3時31分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。

山區暴雨災防告警

＊警戒區域：新北市三峽區

▲山區暴雨災防告警。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日南方水氣北移，天氣較為不穩定，南部及東南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，東南部及恆春半島有局部較大雨勢發生的機率，至於中部以北及宜蘭、花蓮中午過後則要留意午後雷陣雨，甚至夜晚及上午也會有些零星降雨。

氣象署進一步指出，午後中部以北地區有局部大雨或短延時豪雨、其他山區有局部大雨發生的機率。

溫度方面，各地高溫約32至34度，沒下雨時天氣悶熱，內陸地區有局部36度左右或以上高溫發生。



