　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

月經集體遲到？一票女生崩潰「又要買驗孕棒」　苦主：晚來兩週了

▲下體不適示意圖。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲一票女生直呼生理期集體晚到。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者劉維榛／綜合報導

每個月的焦慮！一名妹子詢問「這個月是不是大家月經都晚來？」結果意外釣出大批女生認證，「真的欸」、「我第40天快來了」、「遲到12天求催姨媽方法」、「準時3年，這次晚兩個禮拜」、「又要買驗孕棒嚇嚇它了」。還有人擔心出國時月經突然報到。最後有網友笑稱，「因為暑假大家都晚睡熬夜亂經了啦」，引發熱烈共鳴。

暑假一到「大姨媽」晚到！大票女生哀號：以為只有我

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友在Threads崩潰發問，「這個月是不是大家月經都晚來？」貼文曝光後，立刻吸引許多女性留言分享自身狀況，「真的欸，為什麼」、「真的，每天早上起來很怕褲子有血」、「我所有經期前症狀都來了，就是還沒來」、「我這個月也拖很久，到今天第40天快來了，之前28天都正常」、「我已經遲到12天了，嗚嗚嗚，求催姨媽方法」、「我也是欸，拖了11天終於來了」、「真的餒，我以為只有我，又要買驗孕棒嚇嚇它了」、「看到這則嚇到，我已經準時三年了，就這個月晚來兩個禮拜」。

還有人擔心影響出國行程，「+1，過幾天要出國，很怕姨媽給我在出國時來」、「求解，下禮拜就要出國了」也有網友推測原因可能與生活作息有關，「因為暑假大家都晚睡熬夜亂經了啦」。

若排除懷孕等因素，知識型YouTuber《77老大》過去分享，約有50%的女生受到月經不規律困擾，常見可分為「肝鬱氣滯型」與「虛寒型」。前者常見經前乳房脹痛、月經有血塊、壓力大、易怒、熬夜晚睡等症狀，建議可飲用玫瑰花茶，以紅玫瑰5朵、陳皮1錢、枸杞適量加入500c.c.熱水悶泡15分鐘，有助養肝、補血、行氣及調經；若屬虛寒體質，容易月經延後、經痛、手腳冰冷、怕冷、疲勞，則可飲用肉桂紅茶，以肉桂粉、紅茶及黑糖沖泡，或改用2片老薑取代紅茶，幫助暖宮、溫經與止痛。

月經遲來！77老大傳授：按這4穴位有解

此外，77老大也建議，平時可按摩太沖穴、三陰交、陰陵泉及足三里等4個穴道，有助調整肝、脾、腎氣血運行。其中太沖穴適合經期有血塊、情緒煩悶者；三陰交有助改善經痛、水腫；陰陵泉可緩解白帶、經痛及月經不規律；足三里則適合容易疲勞、手腳冰冷及經期不準時者。他也提醒，若月經長期異常、遲到時間過長或伴隨劇烈疼痛等情況，仍應盡早就醫檢查，找出真正原因。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
女師控「機票超賣」大鬧拿到退票！航空公司打臉：絕不姑息野蠻人
快訊／楊文科一審獲判無罪！
快訊／分科測驗首見！戴AI眼鏡作弊
獨／8歲童被笑沒媽媽　忌日「完成約定」連老師都落淚
快訊／雨區擴大　10縣市豪大雨特報
哈蘭德IG感性告別美國！首屆世界盃落幕　「魔人狂熱」席捲全球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清玉才爆紅「為何火速退燒？」　網曝負評炸裂2原因：誰受得了

女師控「機票超賣」大鬧拿到退票！航空公司打臉：絕不姑息野蠻人

分科數甲「市場買水果」入題　試考生：難易適中

巴威颱風掀強風！日月潭「孤獨樹」倒了　遊客不捨：天有不測風雲

快訊／分科測驗首見「AI眼鏡」作弊！金屬探測器揪出　該科恐0分

不只致癌！專家曝苯駢芘「殺精、傷肝、傷胎兒」8大危害

7-11致癌油鮮食！沒報會員「1招快速查發票」　退費只到8月底

快訊／雨區擴大　10縣市豪大雨特報

ET民調「近6成支持」測速照相　交通部：續檢討速限、工程改善

二伯爆抄襲！律師曝「日牌關注4年沒告」背後原因：等著收傳票

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

最後身影曝！17歲護專生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

北市放颱風假挨批「經濟損失450億」蔣萬安霸氣回應

後藤光尊見「隊鴨」本尊嚇一跳　笑喊：希望選手也長這麼快

苗栗高鐵快捷公車搶快左轉！撞分隔島成「蹦蹦車」　運將竟開走了

英格蘭挺進4強！貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威

清玉才爆紅「為何火速退燒？」　網曝負評炸裂2原因：誰受得了

女師控「機票超賣」大鬧拿到退票！航空公司打臉：絕不姑息野蠻人

分科數甲「市場買水果」入題　試考生：難易適中

巴威颱風掀強風！日月潭「孤獨樹」倒了　遊客不捨：天有不測風雲

快訊／分科測驗首見「AI眼鏡」作弊！金屬探測器揪出　該科恐0分

不只致癌！專家曝苯駢芘「殺精、傷肝、傷胎兒」8大危害

7-11致癌油鮮食！沒報會員「1招快速查發票」　退費只到8月底

快訊／雨區擴大　10縣市豪大雨特報

ET民調「近6成支持」測速照相　交通部：續檢討速限、工程改善

二伯爆抄襲！律師曝「日牌關注4年沒告」背後原因：等著收傳票

台南草湖寮重劃區逢雨就淹　陳亭妃要求1週內全面檢測排水系統

清玉才爆紅「為何火速退燒？」　網曝負評炸裂2原因：誰受得了

青安3.0傳對「離婚者追回補貼」　銀行變徵信社？專家論：難度高

女師控「機票超賣」大鬧拿到退票！航空公司打臉：絕不姑息野蠻人

韓韶禧辣曬比基尼！巴黎街頭露大片白皙美背　粉絲暴動：太美了

Hello Kitty走進英倫花園！聯名Cath Kidston印花針織提袋、珍珠包美翻

「令和最美氣象主播」宣布懷孕！結婚2年報喜　預產期曝光

分科數甲「市場買水果」入題　試考生：難易適中

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

金酒廈門公司115年預算刪9成　金門縣議會：盼促改革、強化監督

苗可麗開場開罵安心亞XD　致敬A-Lin：我不能唱跳膩

生活熱門新聞

快訊／「海神」颱風生成　最新路徑曝

蔡阿嘎舊片怒被挖！SOU・SOU店內「你自己出就好啦」

全台有雨！　午後「下最大」

愛愛前「被男友逼喝水」　妹子越想越怪！網戰翻

疑不只抄襲SOU・SOU！老粉怒：挺不下去

快訊／7縣市大雨特報　下到晚上

巴威才走！　可能又有熱帶低壓路徑曝

茄汁鯖魚罐頭「紅、黃2款」差在哪？業者解答

鼎泰豐員工私藏名單曝光！一票人狂推它

致癌油延燒　福壽拖6天被重罰600萬

吃完鹹酥雞「順手多做1動作」！一票人：我也會

魔王級挑戰來了！巴威走後各地飛機「朝桃機前進」

快訊／大雷雨炸2縣市「持續1.5小時」　國家警報響

快訊／雨彈升級　7縣市豪大雨特報

更多熱門

相關新聞

連續簽到抽「伊藤潤二展」門票

連續簽到抽「伊藤潤二展」門票

恐怖漫畫大師伊藤潤二經典作品現身松山文創園區！ETtoday推出APP限時簽到抽票活動，即日起至8/30止，會員只要連續簽到2天並填寫資料，即可獲得一次抽獎資格，有機會抽中《伊藤潤二展 誘惑》雙人門票，走進富江、漩渦等詭譎又迷人的恐怖美學世界！

爸送兒玩密室「直接買2時段」：讓他慢慢解

爸送兒玩密室「直接買2時段」：讓他慢慢解

快樂充實過暑假　家長把握3原則慎選合法補習班

快樂充實過暑假　家長把握3原則慎選合法補習班

長期不吃飯「身體出問題」　中醫師：請養成吃白飯習慣

長期不吃飯「身體出問題」　中醫師：請養成吃白飯習慣

暑假沒補習！「孩子行程曝光」全網驚：根本玩不完

暑假沒補習！「孩子行程曝光」全網驚：根本玩不完

關鍵字：

生理期月經經期遲到驗孕棒熬夜暑假77老大

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「海神」颱風生成　最新路徑曝

不傳哈蘭德被罵爆　挪威前鋒解釋了

郭台銘爆密會女球友！正宮曾馨瑩首吐心聲

蔡阿嘎舊片怒被挖！SOU・SOU店內「你自己出就好啦」

月給孫4千元！72歲嬤一停匯款　女兒1舉動讓她心寒

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

全台有雨！　午後「下最大」

玄濟宮倒數10天！縣府下「最後通牒」

愛愛前「被男友逼喝水」　妹子越想越怪！網戰翻

女月匯5萬給媽存！32年後討360萬敗訴

藍正龍開解《辦桌》分工爭議！巧妙喊話隋棠、千千

謝京穎遇雷包月嫂快崩潰！

女友中風癱瘓揹債近3億　綠營大老張俊宏住家遭法拍

男出遊發燒竟「確診重大傷病」！醫警告：小心紫外線

昔爆假奶爭議！紀卜心證實十盛收攤　持股5%投資全賠　親發長文致歉

更多

最夯影音

更多
「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威
寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面