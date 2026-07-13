月經集體遲到？一票女生崩潰「又要買驗孕棒」　苦主：晚來兩週了

▲一票女生直呼生理期集體晚到。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者劉維榛／綜合報導

每個月的焦慮！一名妹子詢問「這個月是不是大家月經都晚來？」結果意外釣出大批女生認證，「真的欸」、「我第40天快來了」、「遲到12天求催姨媽方法」、「準時3年，這次晚兩個禮拜」、「又要買驗孕棒嚇嚇它了」。還有人擔心出國時月經突然報到。最後有網友笑稱，「因為暑假大家都晚睡熬夜亂經了啦」，引發熱烈共鳴。

暑假一到「大姨媽」晚到！大票女生哀號：以為只有我



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一名網友在Threads崩潰發問，「這個月是不是大家月經都晚來？」貼文曝光後，立刻吸引許多女性留言分享自身狀況，「真的欸，為什麼」、「真的，每天早上起來很怕褲子有血」、「我所有經期前症狀都來了，就是還沒來」、「我這個月也拖很久，到今天第40天快來了，之前28天都正常」、「我已經遲到12天了，嗚嗚嗚，求催姨媽方法」、「我也是欸，拖了11天終於來了」、「真的餒，我以為只有我，又要買驗孕棒嚇嚇它了」、「看到這則嚇到，我已經準時三年了，就這個月晚來兩個禮拜」。

還有人擔心影響出國行程，「+1，過幾天要出國，很怕姨媽給我在出國時來」、「求解，下禮拜就要出國了」也有網友推測原因可能與生活作息有關，「因為暑假大家都晚睡熬夜亂經了啦」。

若排除懷孕等因素，知識型YouTuber《77老大》過去分享，約有50%的女生受到月經不規律困擾，常見可分為「肝鬱氣滯型」與「虛寒型」。前者常見經前乳房脹痛、月經有血塊、壓力大、易怒、熬夜晚睡等症狀，建議可飲用玫瑰花茶，以紅玫瑰5朵、陳皮1錢、枸杞適量加入500c.c.熱水悶泡15分鐘，有助養肝、補血、行氣及調經；若屬虛寒體質，容易月經延後、經痛、手腳冰冷、怕冷、疲勞，則可飲用肉桂紅茶，以肉桂粉、紅茶及黑糖沖泡，或改用2片老薑取代紅茶，幫助暖宮、溫經與止痛。

月經遲來！77老大傳授：按這4穴位有解



此外，77老大也建議，平時可按摩太沖穴、三陰交、陰陵泉及足三里等4個穴道，有助調整肝、脾、腎氣血運行。其中太沖穴適合經期有血塊、情緒煩悶者；三陰交有助改善經痛、水腫；陰陵泉可緩解白帶、經痛及月經不規律；足三里則適合容易疲勞、手腳冰冷及經期不準時者。他也提醒，若月經長期異常、遲到時間過長或伴隨劇烈疼痛等情況，仍應盡早就醫檢查，找出真正原因。