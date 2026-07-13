新北保大爆集體「代登錄簽到」！近50人涉案　首波6警送辦

▲新北市保大員警涉嫌偽造文書、溢領加班費，市警局介入調查 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北警界爆發集體差勤舞弊醜聞！新北市政府警察局保安警察大隊第一中隊，日前遭到內部同仁檢舉，指稱隊內長期存在上班「代登錄簽到」。經調閱長達數月的電腦紀錄與駐地監視器，發現竟有高達近50名員警曾涉嫌互相代簽出退勤。首波已有6名涉案情節嚴重的員警被依偽造文書及涉嫌溢領加班費函送法辦，其中4人獲緩起訴，2人請回；據悉，內部正發動第二波擴大清查，約有20名警察再被調查。

據了解，2個多月前有基層同仁因看不慣第一中隊內部長期虛報差勤，「請同仁透過電腦代為登錄」混日子、溢領加班費，憤而檢具相關事證檢舉。新北保大得知後，秉持「不庇縱、不掩飾、不護短」之堅定立場展開自清，一查之下才發現事態大條。

經深入調閱第一中隊的差勤電腦登錄紀錄，並逐一比對隊部大樓的監視器畫面，赫然發現隊內一名錢姓員警等多名同仁，多次在未實際到工的情況下，請同仁代簽出退勤。整個中隊73人大約有近50人曾有過幫忙或請人代簽的行為。

新北保大指出，第一波清查已針對情節最為嚴重的6名員警開鍘，全案涉偽造文書罪及涉嫌溢領加班費，函請新北地檢署偵辦。經檢察官複訊後，目前其中4名員警坦承犯行獲處分緩起訴，另2名員警則予以請回。目前已發動第二波「全面性自清自檢」，針對其餘情節較輕微或仍在釐清中的涉案人員進行地毯式調查。據悉，第二波行動中，預估還有20名員警被調查。

新北保大表示，將對此案進行深刻檢討，未來除了依規定從嚴究責、絕不寬貸外，也將持續強化員警的法紀教育，利用各項集會加強宣導正確法治觀念並嚴格內部管理，全力杜絕此類違法違紀行為再度發生，以重塑並維護警察的廉正形象。