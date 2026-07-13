陸辦研討會「消毒」南海仲裁　稱菲不棄裁決就沒和平穩定

▲南海主權爭議不斷。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

南海仲裁案裁決屆滿10周年，大陸方面搶佔話語權的動作頻繁。具有官方色彩的多家智庫今（13）日在香港聯合舉辦「南海安全圓桌對話」暨《南海仲裁案裁決新批駁》報告發布會，中國南海研究院學術委員會主席吳士存在會上表示，只要菲律賓等相關方不放棄「仲裁裁決」，南海便難以實現「去裁決化」，和平穩定亦無從談起。

該會議由華陽海洋研究中心與中國南海研究院、亞洲國際法律研究院聯合舉辦。港媒《星島頭條》指出，華陽海洋研究中心常務副理事長徐曉東表示，報告以學術視角再次對南海仲裁案「裁決」進行深度評析和徹底「消毒」。

中國南海研究院副院長周????表示，報告通過考察過去十年間各國官方聲明、海洋劃界實踐、國際司法或仲裁判例以及相關學術評論，系統性地審視了裁決在國際法層面所產生的實際效應。

周????強調，儘管裁決在政治和外交層面曾一度引發國際關注，但在國際法淵源和國家實踐層面，其影響力遠低於「裁決」支持者預期，甚至可以說在很大程度上被國際社會所忽視或刻意迴避。

吳士存則表示，非法裁決導致南海形勢起伏不定、局部動盪的事實表明，這一「裁決」沒有、也絕不可能給南海帶來和平與安寧，並已成為南海和平穩定的「麻煩製造者」和「動亂之源」，成為中國與其他聲索國涉南海問題雙邊關係的「攪局者」，成為全面有效落實《南海各方行為宣言》以及有序推進南海行為準則磋商的最大障礙和「絆腳石」。

吳士存還強調，不讓非法裁決壽終正寢，南海就永無寧日；不對非法裁決堅定徹底說不，南海海上合作就只能停留在口頭上和紙面上；不對非法裁決加以斬草除根，就可能有其他國家效仿，在南海侵權挑釁和危害公共利益時以違反國際法的操作「偽飾狡辯」。

大陸外交部條法司司長齊大海批評，仲裁庭行為嚴重背離國際仲裁一般實踐，損害公約完整性和權威性，製造惡劣先例；中國不接受、不參與仲裁，不接受、不承認裁決，正是以實際行動維護國際法治，拒絕被逼接受政治操弄的非法管轄與枉法裁判。