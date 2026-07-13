石崇良提「設獨董」堵食安漏洞　綠黨團：不是多張名片就有幫助

▲民進黨團輿情記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

中聯致癌油案持續延燒，衛福部長石崇良擬強制高風險食品原料逐批留樣檢驗、更換原料須試製、重罰隱匿，及設專業獨董強化公司治理。民進黨團幹事長莊瑞雄今（13日）對此直言，食安制度要更健全，倒也不是多了一張董事的名片後，對食安有多大幫助，主要還是制度。

民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副書記長陳培瑜今（13日）召開輿情回應記者會，莊瑞雄認為，設立獨董當然是監督的方法之一，但食安制度要更健全，倒也不是多設了一名獨董，好像多了一張董事的名片以後，對食安會有多大的幫助，最主要還是整個制度。

莊瑞雄指出，例如業者自主通報，源頭如何管理，讓中央地方更快補漏洞，尤其這次不只民眾恐慌問題，連業者對政府的下架決策也搞得人仰馬翻。怎麼讓政府做出更正確、明確且快速保證當事人權益的制度非常重要。

莊瑞雄表示，若業者不通報，罰則是否要加重？是否賦予站在第一線的地方政府更大權限？中央也不是只在行政上作指導，食安問題第一線是地方，但中央也責無旁貸，怎麼補漏洞也不是多設一名獨董就有辦法完全解決。是否仿效英國設置獨立的食品安全局或食品安全委員會，這都可以討論，總之讓食品安心、民眾吃的更安全，不要心慌，這都是政府的責任。

至於總統賴清德提出修食安法部分，莊瑞雄認為，食安法確實該修，現在社會討論到的都只是溯源、自主管理強化，民進黨團認為，對消費者來講，追溯時效要不要延長、致癌因果關係可不可以拉得很長，搞不好是10年、15年、20年後才發生致癌，因果關係怎麼連結，政府確實該去讓他更精進，確保國人身體的健康。