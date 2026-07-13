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巴威「隔空雨彈」炸東北！遼寧多地淹水停課停工

▲▼巴威「遠程攻擊」　遼寧瀋陽暴雨淹水。（圖／翻攝新京報）

▲瀋陽市區嚴重淹水。（圖／翻攝新京報）

記者蔡紹堅／綜合報導

颱風巴威雖然風力減弱，但卻為東北帶來大量降雨，遼寧省12日晚間開始下起暴雨，多條河川的水位明顯上漲，瀋陽市也嚴重淹水，連汽車都難以行駛。由於災情慘重，遼寧省瀋陽市、丹東市等多個城市已宣布13日停課、停業、停工。

據遼寧省防汛抗旱指揮部辦公室通報，受降雨影響，遼河、渾河、太子河、蒲河等河流明顯水位上升。朝陽凌源市4個鄉鎮發生洪澇災害，受災人口4337人，農作物受災面積303.33公頃。

▲▼巴威「遠程攻擊」　遼寧瀋陽暴雨淹水。（圖／翻攝新京報）

通報也提到，全省普通幹線公路中斷2處，農村公路中斷23處、主動封閉18處。應對本輪降雨，截至13日6時，全省共轉移171412人。

為了應對暴雨，瀋陽市、撫順市、鐵嶺市、錦州市、本溪市、丹東市等都已經宣布全市停課、停業、停工。

巴威目前位於安徽一帶，但卻為華北、東北帶來大量降雨，中國天氣網氣象分析師李寧分析，這主要由於巴威遠距離水氣輸送、地形抬升、列車效應等多種因素疊加所致。

▲▼巴威「遠程攻擊」　遼寧瀋陽暴雨淹水。（圖／翻攝新京報）

李寧說，首先是充沛的水氣輸送。當前華北、東北處於副熱帶高壓北側，其邊緣的西南氣流持續輸送大量水氣。同時，活躍在海上的巴威如同龐大的水氣抽吸機，將大量水氣捲入副高邊緣的輸送通道，從源頭大幅增加了華北、東北的水氣供應量，有利於形成強降雨。

▲▼颱風巴威13日。（圖／翻攝微博）

李寧指出，其次是太行山、燕山的地形抬升作用。當滿載李寧的偏南或東南氣流，被迫沿山坡爬升時，氣流速度加快、冷卻加劇，山前迎風坡的降雨強度會成倍增加。這也正是北京西部和北部山區及河北沿山地帶，往往成為京津冀降雨核心區的地理原因。

李寧說，最後是更令人頭疼的是「列車效應」，當多個對流雲團像火車車廂一樣，依次經過同一地點時，該地就會遭受持續性的強降雨。如果在北京東北部的密雲、平谷等山區，西南氣流遇山抬升，對流下沈的外溢氣流被山地阻擋後向南回流，與北上暖濕氣流不斷觸發新的對流，就可能形成這種「列車效應」。

李寧強調，「列車效應」一旦形成，降雨不僅短時強度極大，持續時間還長，累積雨量極易超預期。

▲▼颱風巴威13日。（圖／翻攝微博）

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