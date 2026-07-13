請直接刪除手足特留分　法界：勿用「特別貢獻分」套新枷鎖

▲台灣遺囑協會理事長劉韋德律師表示，「直接刪除過時法律」，才能真正迎來人民財產規劃的尊嚴與自主。（圖／劉韋德律師提供）

圖文／CTWANT |台灣遺囑協會理事長劉韋德律師

遺囑協會倡議多時的「刪除兄弟姊妹特留分」，據報導，有機會在立法院迎來三讀，如果成真，這對我國民法來說，將是與世界潮流接軌的進步巨大里程碑。目前的最新進展，則是立院黨團協商無共識，將送院會處理。

遺囑協會仍呼籲立法院能直接刪除兄弟姊妹特留分，暫不處理法務部研議的「特別貢獻分」配套。

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為什麼？因為「特別貢獻分」（也就是看誰照顧被繼承人比較多，死後可以多分遺產的制度）看似溫馨，實則嚴重違背了「遺囑自由」與「私法自治」的初衷：

1️、僭越死者意志

誰有貢獻、恩情多深，唯一的裁判只有被繼承人自己！

如果被繼承人生前沒在遺囑中留財產給特定人，背後可能存在外人無從得知之家族情感恩怨。增訂特別貢獻分，等於是國家在被繼承人離世後，強行翻轉、干預他(她)生前的決定。

2️、遺囑實質架空，身後永無寧日

過去特留分雖不合理，但至少比例明確。如果加上「特別貢獻分」，縱使被繼承人寫了遺囑，死後手足依然可以假「特別貢獻」之名提告爭產、強行抽走財產。

3️、私法工具多元，何須疊床架屋

真正想回報有貢獻的親友，民間早有成熟的工具。生前透過「附條件贈與」、「安養信託」或「指定保險受益人」，都能合法且精準地定向移轉財產，且具備高度隱密性，完全不需要一條高度不確定性的法律來強行介入。

真正的私法自治，是容許人民在法律不禁止的範圍內，擁有「不公平分配財產」的自由，擁有「自由決定要把財產留給誰」的絕對權利！

我們不應該一手放開手足特留分的枷鎖，另一手卻又套上特別貢獻分的司法枷鎖。「直接刪除過時法律」，才能真正迎來人民財產規劃的尊嚴與自主。

台灣遺囑協會固定舉辦預立遺囑圓滿人生公益講座，有興趣的民眾可以報名參加，https://sites.google.com/view/twwillassoc

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