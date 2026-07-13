分科數甲「市場買水果」入題　試考生：難易適中

▲分科測驗下午第一節考數甲。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

大學分科測驗今（13日）下午考數學甲。入闈協助審題的試考生認為，今年數甲以抽象數學觀念為主，整份試題側重高二、三數學範圍，選擇題與生活情境相關，例如第9題用菜市場買水果結合增廣矩陣，令人會心一笑，整份考題難易適中。

根據大考中心資料，今年數學甲共2萬2898人報考，2127人缺考，缺考率9.25%，比去年增加1.98%。

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入闈協助大考中心審題的高中老師認為，今年數甲試題皆由易而難編排設計，逐步建立學生信心，單選題沒有繁重計算，多選題由易而難編排，混合題屬於有鑑別度題目。整份試卷涵蓋各種難度試題，足以鑑別各種程度考生，著重考生在基礎概念以及整合高中所學數學知識，是份具鑑別度的試卷。

入闈協助審題的試考生認為，今年數甲以抽象數學觀念為主，多數試題為高中課本所學延伸，少數題目較複雜，整份試題側重高二、三數學範圍，題型分布平均，單選題多為基礎題，難易度平易近人，多選題難度選擇題與生活情境相關，例如第9題用菜市場買水果結合增廣矩陣，令人會心一笑，整份考題難易適中。

台北市高中數學教師群表示，今年數甲各大題的配分與去年相同，難題比去年減少，中等試題題數增加，試題敘述簡潔、閱讀量適中，考生可快速切入問題核心，整體而言，難易度與去年差不多，要拿高分有機會。