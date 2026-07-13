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葛兆光與林泉忠對談取消　中國涉日學術活動全面暫緩

▲▼中日關係。（圖／CFP）

▲中日關係持續緊張。（圖／CFP）

文／中央社

今年唐獎漢學獎得主葛兆光與學者林泉忠原定5月底在上海交大有一場關於中日政治文化差異的對談，但活動臨時遭取消，校方至今並未說明不批准的理由。林泉忠認為，中國當前涉日的學術活動已幾乎全面暫緩。

日本東京大學東洋文化研究所特聘研究員林泉忠昨晚在臉書公開此事。

林泉忠隨後告訴中央社記者，活動原定5月底舉行。他在5月中、下旬接受上海交通大學日本研究中心邀請，擔任葛兆光演講的與談人，活動主題是「從日本史看中國史——傳統中日政治文化的結構性差異」。為此他還變更已安排的其他活動行程。

就在出發前幾天，他接獲上海交大校方通知，此次學術活動未獲批准，且沒有說明任何理由。

他認為，活動主辦方不是不了解當前中日關係存在敏感性，但邀請他和葛兆光對談的本意，應是抱持較開放的心態，想開啟「歷史與現代的對話」，並認為原先設定的主題相對安全。儘管邀請者「用心良苦」，但仍未獲校方批准。

葛兆光的專長是中國古代思想史，勇於挑戰傳統史觀和回應西方思潮。他在今年6月獲得唐獎漢學獎後表示，期待中國研究能夠與日本學、印度學、波斯學、埃及學等領域形成更多的對話。

臨時得知活動無法舉辦，林泉忠和葛兆光皆表示遺憾。

2025年10月林泉忠也曾到上海交大，進行與日本主題相關的學術分享，但當時是閉門會議，且高市早苗還未擔任日本首相，更早於後來其「台灣有事論」引發中日關係惡化。

據林泉忠了解，在當前中日關係趨於緊張的氛圍下，中國凡涉日本的學術活動，幾乎皆已全面暫緩。

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