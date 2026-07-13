獨／內湖父子同一天接連猝死！家屬才送走兒　中午驚見父陳屍陽台

▲內湖一對范姓父子同一天接連在家中猝逝，家屬低調料理後事。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市內湖區日前傳出一起離奇父子雙屍案，一戶平靜的住宅內，短短一天竟傳出父子接連離世，50歲的范姓男子上午才被發現在家中猝死，短短數小時後、中午11時許，71歲的父親也被發現陳屍在住家陽台處，詭異情節讓附近居民議論紛紛。

據了解，當天范男被發現倒臥在住家內，已經沒有生命跡象，家屬立即報案求助，警方到場後將范男緊急送往醫院，但到院前已經沒有呼吸心跳，經搶救後宣告無效死亡。初步研判，范男死因為低血容休克，疑似因疾病猝逝，後續遺體送往殯儀館處理。

令人不寒而慄的是，家屬還沉浸在錯愕、悲痛之際，當天中午11時許，家中又再度發生死亡案件，家屬發現年邁的父親獨自一人在陽台，一動也不動，經叫喚後也沒有反應，上前一看才發現范父早已沒有鼻息，連忙再次報警，惟救護人員到場後，確認范父早已明顯死亡，現場氣氛相當凝重。

同一個家庭、同一天、父子接連身亡，離奇巧合令人不寒而慄。附近鄰居得知消息後震驚不已，直呼「太詭異了」、「怎麼可能一天走兩個人」。警方初步調查指出，兩名死者為父子關係，現場並無打鬥痕跡，也未發現外力介入情形，研判疑似皆因疾病因素死亡，但詳細死因仍有待進一步釐清。