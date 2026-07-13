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「菜市場囝仔」賴瑞隆回主場　市場攤商大姐嗨翻！秒變應援團長

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市長候選人、立委賴瑞隆12日前往左營哈囉市場掃街拜票，現場攤商反應熱烈，不僅送上象徵好運的菜頭與粽子，更有大姐熱情當起「應援團長」，一手高舉蒜苗、一手抓著粽子帶動現場狂喊「瑞隆瑞隆瑞隆！凍蒜凍蒜凍蒜！」，讓賴瑞隆直呼「熱情跟天氣一樣火熱！」

▲▼「菜市場囝仔」賴瑞隆回主場　市場攤商大姐嗨翻！秒變應援團長。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「菜市場囝仔」賴瑞隆回主場，市場攤商大姐嗨翻！秒變應援團長。（圖／記者賴文萱翻攝）

賴瑞隆出身基層，母親過去就在菜市場靠著販賣肉粽及蔬果拉拔他長大，身為「菜市場囝仔」的他對市場有著深厚的情感。昨日他與高雄市議員候選人尹立、張以理前往哈囉市場掃街，沿路展現極強親和力，與攤商互動自然，現場宛如大型粉絲見面會。

▲▼「菜市場囝仔」賴瑞隆回主場　市場攤商大姐嗨翻！秒變應援團長。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼「菜市場囝仔」賴瑞隆回主場　市場攤商大姐嗨翻！秒變應援團長。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼「菜市場囝仔」賴瑞隆回主場　市場攤商大姐嗨翻！秒變應援團長。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲賴瑞隆前往哈囉市場掃街，攤商熱情送上蒜苗與粽子祝福。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

掃街過程中，一名熱血攤商大姐成為全場焦點，她情緒高昂地一手拿著大蒜苗、另一手抓著肉粽，帶領現場群眾齊聲大喊：「賴瑞隆凍蒜！瑞隆瑞隆瑞隆，凍蒜凍蒜凍蒜！」節奏感十足的口號瞬間炒熱氣氛，隨後大姐還大方比出「大愛心」，彷彿應援團長一樣充滿活力，瞬間就吸引路過民眾關注。

《ETtoday新聞雲》想找到這名熱血攤商大姐，但她一改畫面中的活潑熱情，私下表示不太方便受訪。賴瑞隆則開心表示，哈囉市場的熱情跟天氣一樣火熱，並感動表示，「不只收到粽子、菜頭與蒜苗，還有滿滿的祝福與鼓勵。謝謝大家相挺，我會繼續努力，為高雄打拚！」

▲▼「菜市場囝仔」賴瑞隆回主場　市場攤商大姐嗨翻！秒變應援團長。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼「菜市場囝仔」賴瑞隆回主場　市場攤商大姐嗨翻！秒變應援團長。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲攤商大姐超熱情，現場帶動跳喊口號，還大方獻上愛心。（圖／記者賴文萱翻攝）

畫面曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言力挺：「這位姐姐很會帶動喔！很歡樂捏」、「太可愛了啦～我要來去交觀（捧場）」、「凍蒜！好嗨！朋朋讚啦」。

也有網友稱讚賴瑞隆「活潑開朗較沒有距離感！有溫度」、「請緊緊抓住市場媽媽的心」。甚至有在地網友認出熱情攤商，留言表示：「我們店裡使用的杏鮑菇，我都是跟這位老闆娘買的，台派朋友一樣的選擇！」

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