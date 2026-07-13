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基隆兒童書法藝術夏令營開跑　邱佩琳：讓傳統文化向下扎根

▲基隆兒童書法藝術夏令營開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲翻轉書法刻板印象！基隆兒童藝術夏令營打造創意學習新體驗。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為豐富學童暑假生活並推廣傳統書法藝術，基隆市政府今天（13日）起推出為期5天的「兒童書法藝術夏令營」，由港西國小主辦、基隆市書道會承辦，透過結合詩詞接龍、書法網版印刷及創意書畫DIY等多元互動課程，打破書法只能靜態書寫的既定印象，引導孩子從遊戲與創作中認識漢字之美，感受傳統文化的魅力。

副市長邱佩琳出席開幕儀式時表示，俗話說「字如其人」，一個人的字體往往能展現個人特色。不過，隨著學校書法課程逐漸減少，許多參與夏令營的小朋友都是第一次接觸毛筆書寫，因此市府希望透過夏令營，讓孩子有機會接觸並認識中華文化的重要內涵，讓書法藝術得以持續傳承。

▲基隆兒童書法藝術夏令營開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副市長邱佩琳致詞。

邱佩琳指出，基隆擁有深厚的書法文化底蘊，例如中正公園內就保存許多知名書法家的題字，都是珍貴的文化資產。市府期待藉由暑期活動，讓傳統書法從小扎根，將優美的文化精神一代一代延續下去，不讓珍貴的傳統文化隨著時代變遷而被遺忘。

此次夏令營邀請基隆市書道會理事長陳麗雪率領多位擁有20多年教學經驗的書法老師共同授課，除教授書法技巧外，也安排創意藝術體驗，讓孩子透過不同形式認識書法。邱佩琳也代表市長向所有投入教學的老師、書道會團隊，以及願意耐心學習的學童表達感謝。

▲基隆兒童書法藝術夏令營開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

邱佩琳表示，書法教育不只是學習寫字，更是培養耐心、專注力與美感的重要途徑。當孩子能靜下心來，一筆一畫寫好每個字，就是一種美感養成與自我修練的過程。

基隆市政府表示，市府長期重視美感教育與多元學習，希望透過此次為期5天的書法藝術夏令營，讓孩子在暑假期間寓教於樂，不僅發揮創意、完成屬於自己的藝術作品，也能從書法學習中培養文化素養，留下充實且難忘的暑假回憶。

▲基隆兒童書法藝術夏令營開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆兒童書法藝術夏令營開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

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