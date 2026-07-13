14國聯合聲明挺南海仲裁　陸：停止挑事生非！

▲中國大陸船隻在南海集結。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

南海仲裁案裁決滿10周年，美、菲、澳、德、日在內的14國12日發表聯合聲明，強調裁決具有法律約束力。對此，中國大陸外交部表示，中國不接受、不承認該裁決，反對且不接受任何基於該裁決的主張和行動，「我們敦促有關國家切實尊重中國在南海的領土主權和海洋權益，停止在南海問題上挑事生非，停止破壞南海和平穩定。」

大陸外交部提到，中國對南海諸島，包括東沙群島、西沙群島、中沙群島和南沙群島擁有主權；中國南海諸島擁有內水、領海、毗連區、專屬經濟區和大陸架；中國在南海擁有歷史性權利，「早在公元前2世紀的西漢時期，中國人民就在南海航行，並在長期實踐中發現了南海諸島。」

大陸外交部指出，南海是世界上最安全的海上通道之一，南海的航行和飛越自由從來不存在任何問題。中國堅定維護在南海的領土主權和海洋權益，堅定維護南海的和平穩定，「針對有關國家在南海的侵權挑釁，中國採取堅定措施捍衛自身權益，合理合法，專業克制。」

大陸外交部批評，「美國等域外國家持續在南海強化軍力部署，橫衝直撞、煽風點火，此種軍事化、脅迫性行徑才是當前南海局勢面臨的主要挑戰。」

大陸外交部強調，在領土問題和海洋劃界爭議上，中國不接受任何強加於中國的爭端解決方案。中國將繼續遵循聯合國憲章確認的國際法基本原則和國際關係基本准則，包括尊重國家主權和領土完整以及和平解決爭端原則，堅持與直接有關當事國在尊重歷史事實的基礎上，根據國際法，通過談判協商解決南海有關爭議，維護南海和平穩定。

大陸外交部指出，中中國不接受、不承認該裁決，反對且不接受任何基於該裁決的主張和行動，「中國在南海的領土主權和海洋權益任何情況下不受該裁決影響。」

大陸外交部說，裁決出台十年來，不但沒有解決中菲涉海問題，反而成為菲律賓擴張領土海洋聲索的工具，激化了地區矛盾，並為域外勢力介入南海問題、攪動南海局勢提供了藉口，已成為影響中菲關係和南海和平穩定的絆腳石。，「如果按照裁決的標準，很多國家的島礁將失去主張海洋權益的依據。」

大陸外交部還說，「試問，個別支持裁決的國家是否已自願放棄本國相應島礁的海洋權益？有關國家持續炒作非法裁決，與地區和平穩定的大勢不符，同地區國家和人民謀求發展繁榮的願景相悖，其企圖注定不會得逞。我們敦促有關國家切實尊重中國在南海的領土主權和海洋權益，停止在南海問題上挑事生非，停止破壞南海和平穩定。」