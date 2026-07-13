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基隆第二處語言治療中心啟用　謝國樑：把握兒童療育黃金期

▲基隆第二處語言治療中心落腳七堵。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆擴大早療服務，七堵語言治療中心正式揭牌啟用。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為持續完善兒童早期療育服務，協助有語言發展需求的學齡前兒童及早獲得專業支持，基隆市政府今天（13日）於七堵區衛生所舉行全市第二處「語言治療中心」揭牌典禮，由市長謝國樑率市府團隊及各界來賓共同揭牌，宣告七堵語言治療中心正式啟用，提供學齡前語言發展遲緩兒童「先行介入」療育服務，協助縮短等待醫療院所治療的空窗期，把握語言發展黃金期。

新設立的語言治療中心位於七堵區衛生所1樓，將提供符合資格的學齡前兒童一對一個別化語言治療，讓有需求的家庭能就近接受專業服務，減少往返醫療院所的不便。

▲基隆第二處語言治療中心落腳七堵。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑表示，根據基隆市兒童發展聯合評估資料顯示，語言發展遲緩約占整體發展遲緩類型四成以上，是最常見的發展問題之一。然而，目前部分有語言治療需求的兒童，仍須等待醫療院所安排療育，恐因此錯失語言發展的重要時機。

謝國樑指出，市府推動「先行介入、再銜接」服務模式，繼去年於中正區衛生所成立全市首座語言治療中心後，今年再於七堵區增設第二處據點，逐步建構更完善的社區療育服務網絡，讓更多家庭能就近獲得專業協助。

▲基隆第二處語言治療中心落腳七堵。（圖／記者郭世賢翻攝）

衛生局長張賢政表示，語言治療中心服務對象為設籍基隆市，經基隆市兒童發展聯合評估中心醫師評估具有語言治療需求，且目前仍等待醫療院所安排治療的學齡前兒童。符合資格者可檢具診斷證明書或兒童發展聯合評估綜合報告書提出申請，經審查通過後即可安排療育服務。

張賢政說明，中心採一對一個別化療育模式，由專業語言治療師依據孩子需求提供評估、療育及親職指導，協助家長將療育技巧融入日常生活，讓療育不僅侷限於治療室，更延伸至家庭環境，提高療育成效。

▲基隆第二處語言治療中心落腳七堵。（圖／記者郭世賢翻攝）

衛生局表示，近年來持續推動0至6歲兒童發展篩檢、兒童發展篩檢專診、兒童發展聯合評估及社區語言治療等服務，逐步串聯篩檢、評估、療育及追蹤照護機制，建構完整的兒童發展支持體系。

未來市府也將持續整合醫療、教育及社福等跨專業資源，深化與醫療院所及兒童發展聯合評估中心合作，完善轉介及服務銜接機制，讓每位有需求的孩子都能及早發現、及早介入、及早接受專業協助，陪伴孩子健康、自信成長。

▲基隆第二處語言治療中心落腳七堵。（圖／記者郭世賢翻攝）

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