萬分之一機率！罹癌男「心在右、肝在左」 醫挑戰魔王級手術

▲林先生的胸部X光攝影顯示，可看到心臟在右邊(黃圈處)，在醫學上稱為「全內臟轉位（Situs Inversus Totalis）」。（圖／大里仁愛醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名37歲林先生的心臟位於右側、肝臟在左側，胸腹腔器官幾乎全部呈現左右相反排列。今年初因持續咳嗽與胸悶症狀就醫，檢查發現其左下肺部有約2公分大的腫瘤，切片診斷後確定為扁平細胞癌。原本2小時的胸腔鏡微創手術，因為「器官左右對換」，變成鏡像解剖構造，故手術難度大幅提升，最後醫師耗費2.5倍時間，成功完成手術。

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▲由左至右：胸腔內科張哲嘉主任、胸腔外科楊子毅醫師和麻醉科魯成旭醫師。（圖／大里仁愛醫院提供）



林先生的胸腹腔器官幾乎左右相反，在醫學上稱為「全內臟轉位（Situs Inversus Totalis）」，發生率僅約萬分之一。仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）胸腔內科主任張哲嘉表示，安排電腦斷層檢查後發現腫瘤，由於影像檢查結果並沒有淋巴及遠端轉移，所以建議手術為一線治療方式。

因是早期肺癌，如果可用手術切除是最佳的治療方式，因此透過醫療團隊討論，將林先生轉診至胸腔外科醫師楊子毅門診。

▲林先生的電腦斷層顯示，可看到左下肺葉有腫瘤。（圖／大里仁愛醫院提供）



楊子毅指出，針對臟器轉位病人最大的挑戰，在於所有解剖構造幾乎呈現「鏡像反轉」，對外科醫師而言，平時熟悉的肺葉方向、血管走向與支氣管位置，在這類病人身上都完全顛倒，手術時無法依靠慣性操作，必須重新辨識每一個解剖結構，避開重要血管與神經結構。

除了外科手術的部份，麻醉醫師同樣面對挑戰。麻醉科魯成旭醫師說，這類病人的氣管分布與一般人左右相反，因此如何達到好的單肺呼吸讓外科醫師進行手術，是身為麻醉醫師的一大挑戰。

最後經5小時順利完整切除腫瘤。林先生術後恢復狀況穩定，第三天移除胸管，第四天即出院，復原進度與一般接受此手術病人相同，目前持續在門診追蹤治療。