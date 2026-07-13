嘉藥藥學生曾振倫奪國科會研究創作獎　跨域研究拜香燃煙皮膚毒理獲肯定

▲嘉南藥理大學藥學系學生曾振倫榮獲國科會114年度大專學生研究計畫研究創作獎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學再傳捷報！藥學系學生曾振倫在藥學系陳秋蘭教授、環境工程與科學系蔡瀛逸教授跨領域指導下，以「拜香燃煙微粒水溶性成分與持久性自由基對B16黑色素細胞毒性評估」榮獲國家科學及技術委員會「2025年度大專學生研究計畫研究創作獎」，在全國私立大學僅58席入圍的激烈競爭中脫穎而出，展現嘉藥培育跨領域研究人才的成果。

國科會日前公布「2025年度大專學生研究計畫研究創作獎」得獎名單，嘉藥此次研究結合環境工程微粒分析與藥學毒理評估，突破過去環境醫學多聚焦於拜香燃煙對呼吸系統及肺功能影響的研究方向，首度將焦點放在皮膚毒理機制，探討懸浮微粒穿透皮膚屏障後可能引發的病變，研究成果獲得評審肯定。

嘉藥表示，這項研究除提供公共衛生領域新的研究方向，也對相關產業具有參考價值，建議祭祀場所信眾及從業人員採取適當皮膚防護措施，同時鼓勵產業從源頭改良拜香製程，研發低自由基活性的減害拜香，降低健康風險。

曾振倫表示，大一時在系上老師引介下加入蔡瀛逸教授研究團隊，由於研究內容涉及跨領域知識，在蔡教授安排環工系學長姐協助下，讓他快速熟悉實驗流程。大四成功申請國科會大專學生研究計畫後，全心投入研究，這次能獲得國科會肯定，是一路努力最好的回報，也感謝學校跨學院資源及師長悉心指導，成為持續前進的重要力量。

指導教授蔡瀛逸表示，這是他首次跨領域指導學生，曾振倫在準備藥師國家考試之餘，仍投入研究並完成論文撰寫，相當難得。此次獲獎不僅是學生個人的榮耀，也是跨學域合作成果的最佳展現。今年8月將帶領曾振倫前往越南胡志明市發表國際論文，期望將嘉藥研究能量推向國際，也期待曾振倫未來持續深耕醫藥與環境研發領域，創造更多成果。