王偉忠推薦帶老外爬山「蔣萬安卻稱他們很常Hiking」　沈伯洋超傻眼

▲陽明山竹子湖的「猴崁水圳步道」。（資料照／大地處提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

台北市長蔣萬安上次選市長接受電視製作人王偉忠專訪時被問到，若國際友人來，會帶他們去什麼地方？結果蔣回答士林夜市、故宮等景點，讓王直呼，「我要給你打分的，我最多只打65分」，他會帶外國人去陽明山Hiking，接著吃野菜、到市場吃小吃，但蔣卻皺眉用嫌棄口吻說，「不是，陽明山Hiking，國外的朋友他們很常Hiking啊」。民進黨台北市長參選人沈伯洋昨對此直言「我真的是傻眼」，你對歷史文化不理解就算了，對自然生態要理解吧。

沈伯洋12日出席牛埔庒講義所專題講座，以「為人設計的城市，有溫度的台北」為題發表演說。其中，沈伯洋提及，首爾發展登山運動帶動觀光，被稱作「亞洲第一登山城」，一年吸引百萬人到首爾登山；如果北市府可以設立登山驛站，提供山友換洗，並規劃山友結束後可以在台北享用美食，「台北吃的東西也不會輸」，一年可以帶來幾百萬觀光效益，「只要稍微認識台北，只要有生於斯長於斯，你應該都知道台北特色在哪裡。」

沈伯洋也提到，他偶然看到蔣萬安在2022年市長選舉時接受電視製作人王偉忠專訪。王偉忠問蔣萬安，如果帶外國人來台北，會帶他們去哪裡？他並提到台北山很多，爬完山之後可以去市場吃東西很棒，「你不想介紹這個嗎？」結果蔣萬安說「沒有」，後來廣告時間，蔣萬安還向王偉忠說，「那個沒有什麼，外國人平常都已經在Hiking，對台北這些不會有興趣啦！」

「我真的傻眼！」沈伯洋認為，外國人很愛Hiking，不就正應該推廣Hiking給他們嗎？對外國人來講，山那麼近是很強烈的特色，且離山不用半小時，很明顯對許多台北的特色不是那麼理解，但如果今天要領導一個城市、做好治理，「我們應該要對台北要有理解，你對歷史跟文化不理解就算了，對自然生態要理解吧！」從陽明山有大屯、七星，還有南港、五指、二格，那麼多的山系。

沈伯洋指出，前台北市長柯文哲做「大縱走」反而是好的，很明顯至少柯文哲有把山考慮進去，這是正確的方向，但沒有被往下延伸。如果今天把山徑做出來，把歷史步道至少再做3條出來，那台北有太多可以走了，來台北看的人從歷史到走山，再來吃，那才叫認識台北。不能每次一來就帶他去夜市，「夜市之前總要做些事情吧」，台北從早到晚有什麼安排，怎麼介紹給其他國家非常重要。