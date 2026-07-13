【廣編】植物蛋白成健康新趨勢！桂格康研家推出「優質蛋白素 全植物配方」

▲桂格康研家全新推出「優質蛋白素 全植物配方」。

圖、文／佳格食品提供

隨著健康意識提升、高齡化社會來臨，以及植物飲食風潮持續興起，蛋白質已從運動族群的專屬營養，逐漸成為全民健康管理的重要關鍵。尤其現代人生活忙碌、外食比例高，不少人容易面臨蛋白質攝取不足、營養不均衡等問題；另一方面，越來越多消費者因健康、環保或飲食習慣，開始選擇植物性蛋白，希望在補充營養的同時，也兼顧身體負擔與永續生活。

看準植物蛋白市場快速成長趨勢，桂格康研家正式推出全新「優質蛋白素 全植物配方」，以科學營養為基礎，嚴選大豆、糙米與豌豆三種植物蛋白，每份提供20公克優質蛋白質，兼具完整營養、優異吸收率與滑順口感，提供素食者、乳糖不耐症族群，以及重視健康生活消費者更安心、更便利的蛋白質補充新選擇。

三種植物蛋白黃金搭配 提供優質蛋白營養

蛋白質是人體維持肌肉、骨骼及正常生理機能的重要營養素，不論是熟齡族、銀髮族、上班族、運動族群，或是日常飲食不均衡的外食族，都需要充足且優質的蛋白質攝取。

相較於單一植物蛋白來源，「桂格康研家 優質蛋白素 全植物配方」精選大豆、糙米與豌豆三種植物蛋白，以多元來源互補胺基酸組成，每份可提供20公克蛋白質，更符合現代人每日營養補充需求。

康研家「優質蛋白素 全植物配方」蛋白質品質，更符合國際公認最高蛋白質消化率評分標準 PDCAAS（Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score）=1，代表蛋白質品質與消化吸收效率皆達到優異水準，讓每日補充更有效率。