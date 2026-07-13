衛福部將公布油品重新上架原則　侯友宜：讓地方執行上有難度

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者劉耿豪攝）

記者蘇靖宸／新北報導

「中聯油脂」致癌油案尚在調查中，衛福部今（13日）卻將公布預防下架產品重新上架原則。對此，新北市長侯友宜說，衛福部才剛說業者在檢體上有偽造，要下架新批號貨品，結果又開始要談上架的原則，民眾絕對聽得霧煞煞，地方政府執行上也有一定難度；他的立場非常清楚，業者如果有刻意隱瞞、不下架，就按照《食安法》從嚴查察、嚴辦，沒有妥協空間。

中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，衛福部追查上下游與油品檢驗，風波擴大至約2.75萬噸，全案持續調查中，但衛福部長石崇良卻預告13日將公布相關生產油品重新上架原則。

對此，侯友宜說，先把事情講清楚，再來談這個事情，但事情都沒有清楚就來談這個事情。食藥署才剛說業者在檢體上有偽造，要下架一批新的批號貨品，結果又開始要談上架的原則，民眾絕對聽得霧煞煞，不知何去何從，最重要的是地方政府在執行上，它是有一定的難度。

侯友宜表示，在食安問題上，最重要的是做好嚴格把關，做到讓民東西、買東西能放心，所以他的立場非常清楚，業者如果有刻意隱瞞、不下架，就按照相關的《食安法》從嚴查察、嚴辦，這個沒有妥協的空間。