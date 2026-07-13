基隆醉男仰躺巷口　遭休旅車輾過卡車底！監視器影像曝光

記者郭世賢／基隆報導

基隆市祥豐街昨（12日）晚間發生一起驚悚車禍，一名46歲李姓男子疑因酒醉倒臥路面，60歲歐姓男子駕駛休旅車自巷弄駛出時，疑因停放車輛遮蔽視線，加上夜間光線昏暗，未察覺李男倒地，前輪直接輾過其身體，導致李男受困車底。消防人員獲報後，利用氣墊等器材將車輛頂起，順利將他救出送醫，驚悚過程全被監視器拍下。

▲監視器畫面顯示，李男當時倒臥在馬路上。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方調查，事故發生於12日晚間9時許，歐姓男子駕駛黑色休旅車，準備從祥豐街一處巷弄內停車場駛出，往祥豐街主幹道行駛。由於巷口周邊停放車輛，加上夜間視線不佳，歐男疑未發現因酒醉仰躺在路面的李男，車輛前輪直接輾壓過對方。

警方調閱附近監視器畫面發現，休旅車緩慢駛離停車場時，車身突然明顯起伏，歐姓駕駛隨即停車下車查看，赫然發現李男已遭壓在車底，立即撥打119報案求救。

▲李男遭自小客輾過卡在車底。

基隆市消防局獲報後迅速派遣人車到場，消防人員利用氣墊頂舉設備將車輛抬升並固定，成功將受困車底的李男救出。經初步檢視，李男身上有多處擦傷、挫傷及燙傷，因疑似酒醉過度，意識模糊，無法清楚說明事發經過，隨後由救護車送往醫院治療。

警方昨晚已完成歐姓駕駛及目擊者等相關人員筆錄，後續待李男傷勢穩定後，將進一步製作筆錄，釐清其倒臥路面的原因及事故發生經過，全案仍由警方持續調查中。