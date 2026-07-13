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「媽媽我好痛」！16歲運動員奪冠太嗨遭捅死　母悲曝斷氣前2句話

▲▼命案,殺人,死者,鑑識小組,命案現場。（圖／達志／示意圖）

▲內蒙古一名16歲高中生遭旅店人員捅刺致死。（圖／達志／示意圖）

文／鏡週刊

內蒙古2026年5月24日凌晨發生一起悲劇！一名國家田徑運動員在運動會上奪冠後，因凌晨拍門玩鬧而遭工作人員拿刀捅死，該案目前已依故意傷害致人死亡移交檢察，但其家屬目前正在提交書面資料，盼能將罪名改為故意殺人罪並判處死刑。

才被註冊為國家田徑運動員...　他奪冠太嗨慘被捅右肺

綜合陸媒報導，2026年5月23日，一名叫做瑞瑞的16歲運動員，在全旗中小學生田徑運動會400公尺接力賽中奪得第一名，且他已經被註冊為國家田徑運動員。

5月24日凌晨2時左右，瑞瑞與其他人慶祝完後，到了內蒙古烏拉特前旗一巷子內的營業場所，拍門玩鬧，沒想到一名36歲的工作人員突然走出來，並且怒拿刀刺瑞瑞的右肺。

救護車上說了最後2句話...　母親悲慟

據瑞瑞母親所述，她在凌晨2時27分接到通知，並開車趕到醫院，轉院途中瑞瑞在救護車上說了人生最後2句話，「媽媽我好疼，想喝水」，最終，瑞瑞在到達第二家醫院時已幾乎無呼吸，屍檢報告顯示死因為，「銳性外力作用於右胸部致右肺破裂大出血死亡。」

故意傷害還是故意殺人？

該起事件引起熱議，事發當下凶手已經遭到逮捕，該案被依故意傷害致人死亡移交檢察，有網友、法律人士認為，持刀刺右肺，主觀上放任死亡應定為「故意殺人罪」。

也有許多人認為，凌晨2時拍門玩鬧真的擾民，行為相當不當，瑞瑞母親則說，「拍門是有錯，但是罪不至死」，據了解，該名犯案的工作人員會隨身帶刀，且有威脅少年的前科。

瑞瑞家屬與律師截至目前仍沒看到案發監視器畫面，僅有孩子倒地後的畫面，家屬也提交了書面資料，盼能將罪名改為故意殺人罪並判處死刑。


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