日本九州持刀男「連環砍人」！　4人血濺錄影帶出租店

▲日本一名男子持刀攻擊4人後被逮。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本九州大分縣13日上午發生砍人事件，一名男子在一間錄影帶出租店附近持刀攻擊，導致4名男女受傷，被害人分別受到輕重傷。嫌犯事後前往當地一間醫療機構，警方接獲院方報案後，隨即趕往現場將其逮捕。

根據《大分放送》報導，大分縣佐伯市的知名錄影帶出租店「TSUTAYA佐伯店」13日上午驚傳持刀攻擊事件。一名男子在店外的停車場突然揮刀攻擊民眾。短短幾分鐘內，共有4名男女遭到攻擊受傷，現場鮮血四濺。

消防人員上午9時47分接獲通報稱，「有男性在停車場被菜刀猛刺右腹」，隨即趕往現場。消防人員抵達現場後，除了右腹受傷的男子外，還發現另外3名同樣因遭攻擊受傷的民眾，隨即將4人送醫治療。

受傷的分別是80多歲男性、60多歲男性、50多歲男性以及10多歲少女，其中60多歲男性傷勢嚴重，所幸4人均已脫離險境。

涉嫌動手砍人的44歲嫌犯野下博司犯案後，帶著血淋淋的凶器，步行走進一家醫療機構。院方驚覺有異，隨即通報警察，警方則在當天上午10時趕往現場，當場將嫌犯逮捕。

錄影帶出租店員則表示，事發當時共有3人驚慌逃進店內。目前警方仍在調查詳細狀況。