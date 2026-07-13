女醫慘死診所！被砍34刀滿地血　警研判嫌犯「先殺人後性侵」

▲涉案的37歲柬埔寨籍男子已遭警方拘押。（圖／翻攝柬中時報）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨首都金邊發生一起命案，一名在當地執業的中國籍女醫師被發現陳屍診所內，全身34處刀傷。警方根據現場採證與法醫檢驗結果，初步研判此案涉嫌「先殺人後性侵」。

診所大量血跡 現場一片混亂

柬中時報報導，這起命案發生於7月12日當地下午4時03分，地點在金邊市朗哥區新世界城住宅區內的紫雲診所，當時有一名訪客要來找女醫師，但映入眼簾的景象，卻是滿地大量血跡。這名訪客隨後在屋內發現倒臥血泊的女醫師，立即通知死者親屬及住宅區保全報警。

警方調查指出，遇害的47歲中國籍女子平常就在該診所從事疾病診療工作，也住在診所。目前涉案的37歲柬埔寨籍男子英強（譯音）已遭警方拘押。

血痕從前廳延伸到廚房 中34刀身亡

根據警方現勘報告，屋內神壇被翻得亂七八糟，香爐底座也破碎散落，診療床及地面有大量血跡，血跡從前廳一路延伸到屋後的廚房區域，現場還查獲2把帶血尖刀、染血牛仔褲、1雙拖鞋等物證。

法醫檢驗更發現，死者遺體衣著有異常狀況，眼睛周圍有明顯瘀傷。報告指出，死者全身有34處刀傷，包含頭部1處、軀幹12處、四肢21處刀傷，頭部有多處遭硬物擊打造成的撕裂傷，後腦有14處嚴重裂傷且深達顱骨，雙手與手指也受傷，具防禦性傷痕的特徵。

死因曝光 案件涉「先殺人後性侵」

柬埔寨警方綜合相關證據後，認定死者是遭銳器刺傷死亡，案件涉嫌「先殺人後實施性侵」。警方正進一步調查案件經過以及犯案動機，並依法辦理後續的司法程序。