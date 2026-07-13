泰國歷年9大致命火災！ 夜店跨年趴變調「65人罹難」

▲泰國知名啤酒餐廳12日深夜大火，至少27死63傷。（圖／X@js100radio）

記者吳美依／綜合報導

泰國曼谷啤酒餐廳大火至少釀成27人死亡，再度引發外界對泰國公共場所消防安全的高度關注。回顧近年來泰國重大火災事故，慘重傷亡紀錄令人觸目驚心。

2026年7月12日

曼谷恰圖恰區（Chatuchak）拉拋路（Lat Phrao）的知名啤酒餐廳深夜大火，目前已造成至少27人死亡、63人受傷，其中22名傷患命危。

2024年12月29日

曼谷深受背包客歡迎的觀光區附近一間飯店失火，導致來自美國、巴西及烏克蘭共3名外籍旅客不幸身亡。

▼2024年泰國一輛校外教學巴士起火，釀成多名師生傷亡。（圖／達志影像／美聯社）



2024年10月1日

一輛載有逾40名師生的校外教學巴士在曼谷近郊突然「火燒車」，至少23人罹難。

2023年7月30日

靠近馬來西亞邊境的南部陶公府（Narathiwat）一處倉庫因鞭炮爆炸引發大火，導致12人喪命、逾100人受傷。

2022年8月5日

春武里府（Chonburi）夜店「Mountain B」發生火警，至少奪走13條人命，另有35人輕重傷。

2021年7月5日

北欖府（Samut Prakan）一間工廠爆炸，造成一名消防人員殉職、29人受傷，另有數千人被迫疏散。

▼2009年消防員在失火夜店殘骸中搜救。（圖／達志影像／美聯社）

2009年1月1日

曼谷一間夜店發生大火，參與跨年派對的狂歡人潮猝不及防，最終至少65人罹難、逾200人受傷。

1997年7月11日

芭達雅（Pattaya）一棟16層樓的海濱飯店迅速陷入火海，至少90人不幸喪生。當局事後研判，起火原因是1樓餐廳發生的瓦斯爆炸。

1993年5月10日

佛統府（Nakhon Pathom）玩具廠開達工業（Kader Industrial）發生火災，造成188名工人罹難、近500人受傷。