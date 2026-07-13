竊賊颱風天偷鋁門窗遭追捕　北宜擦撞山壁被驗出毒駕慘了

記者陳以昇／新北報導

巴威颱風襲台期間，竟有竊賊趁風雨犯案。新北市新店區北宜路三段一處民宅前天（11日）下午遭人竊取鋁門窗，屋主發現後立即報警，竊賊隨即駕車逃逸。警方獲報後迅速調閱監視器圍捕，竊賊36歲鄭姓男子逃逸時，在北宜公路遭警攔查，疑緊張不慎擦撞山壁後停車，當場查扣犯案工具螺絲起子，更發現鄭男涉嫌毒駕，全案依竊盜及公共危險（毒駕）等罪移送法辦。

▲邱男行竊失風毒駕逃逸，因擦撞北宜公路山壁遭警逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，前天下午4時許接獲報案，指稱新店區北宜路三段一處住家有竊賊趁颱風天闖入企圖偷走鋁門窗，屋主警覺發現查看時，嫌犯自知行跡敗露，隨即駕車逃離現場。員警根據竊賊特徵及犯案車輛外觀立即調閱周邊監視器，迅速掌握逃逸方向，展開攔截圍捕。

案發約30分鐘後，在北宜路三段17.6公里處發現涉案小客車，示意駕駛停車受檢，不料鄭姓男子竟加速逃逸，過程中因失控擦撞山壁，造成車子鈑金凹陷、連保險桿都撞掉，最後將車停靠路旁。員警隨即上前將鄭男控制，並在車內查扣螺絲起子、手套等犯案工具。

警方進一步發現，鄭男神情恍惚、語無倫次，經實施唾液毒品快篩後，對第三級毒品K他命呈陽性反應，隨即將涉案車輛查扣。警訊後將鄭男依竊盜及公共危險（毒駕）等罪移送台北地方檢察署偵辦。

▼警方在邱男車內起獲犯案工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）