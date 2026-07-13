巴黎「楓丹白露森林」烈火狂燒800公頃　首調派滅火機馳援

▲巴黎近郊楓丹白露森林12日發生大火。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

法國巴黎近郊著名楓丹白露森林（Fontainebleau）12日發生規模空前的猛烈大火，火勢迅速蔓延吞噬逾800公頃土地，導致多個村莊撤離、南北向主要幹道A6高速公路部分封閉。滾滾濃煙直衝天際，當局首度調派滅火機馳援。

曾是皇家獵場 楓丹白露森林大火

法新社、衛報、FRANCE 24等報導，這起火災發生在巴黎東南方約60公里處、過去曾是皇家獵場的楓丹白露森林，火勢自12日開始燃燒，截至13日仍在持續延燒。村民焦急聚集在村裡，看著緊急車輛呼嘯而過，不斷打電話確認自家房屋是否仍處於危險之中。

野火濃煙就連20公里外都能清晰看見，目前約400名消防員投入火勢控制作業。塞納-馬恩省消防單位表示，鄰近的沃杜瓦村（Vaudoue）約15戶住家已撤離，消防人員正在該地區其他多個城鎮進行滅火作業。

已撤離的居民瓦萊麗（Valerie）與丈夫丹尼爾（Daniel）向法新社描述當局與消防人員通知他們撤離的那一刻，「我們看到灰燼落下」，還不知道晚上該睡在哪裡。

這場大火就發生在7月14日國慶日前夕，也是夏季旅遊旺季的第一個周末，當地高速公路交通受阻，通往法國東南部的高速鐵路路線也受到影響。法國國家鐵路公司（SNCF）表示，巴黎里昂車站出發與抵達的高鐵班次，最長延誤時間高達6個小時。

Une partie de l'A6 fermée, trains retardés... À cause de l'incendie de Fontainebleau, le trafic routier et ferroviaire fortement perturbés pic.twitter.com/vjzV8dWo1d — BFM (@BFMTV) July 13, 2026

首度 南法滅火飛機北上救援

負責督導此次滅火行動的康普塔（Olivier Compta）直言，若沒有消防飛機協助，其他村莊恐怕早就被迫撤離疏散。在夜幕降臨後，消防飛機暫停作業。

消防專家布羅卡迪（Eric Brocardi）表示，這是首次有消防飛機特地從原本炎熱乾旱的南部地區，北上飛往巴黎區域執行滅火任務，另外2架消防直升機以及1架觀測機也在協助滅火。

內政部長努涅斯（Laurent Nunez）宣布13日將前往楓丹白露，並稱今年森林大火已燒毀1.7萬公頃土地，預估最終數據統計將達2萬5000公頃，是2025年同期的兩倍。

巴黎以及法國大部分地區目前正經歷自5月以來的第三波熱浪，使火災風險增加。根據比利時、英國、法國與西班牙的估計數據，這三波熱浪已導致歐洲多國氣溫紀錄接連被打破，造成數千人超額死亡。