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台灣也有賣！美好市多「暢銷蛋白粉」爆含致癌重金屬　消費者怒告

▲▼美好市多「暢銷蛋白粉」爆含致癌重金屬 。（圖／翻攝自台灣好市多）

▲美好市多蛋白粉爆含致癌重金屬，台灣好市多也有販售 。（圖／翻攝自台灣好市多）

記者張方瑀／綜合報導

美國消費者近日對知名賣場好市多（Costco）提起集體訴訟，控告賣場內販售的一款暢銷「Orgain有機蛋白粉」竟然暗藏鉛、鎘、砷等有毒重金屬，長期食用恐導致癌症與腦部損傷。台灣好市多官網與賣場也有販售同品牌、同口味的蛋白粉，產地同樣來自美國，而目前該產品在美國好市多、iHerb等大型零售商仍持續販售中。

主打高品質卻「加料」 消費者怒告好市多

根據《衛報》報導，這起集體訴訟7日於美國華盛頓州聯邦法院提出。7名原告消費者控訴，好市多長期將這款「Orgain有機蛋白粉」（Orgain Organic Protein Powder）包裝成「高品質、純淨且營養」的健康食品，卻隻字未提產品內含有鉛、鎘、砷等重金屬成分。

原告在訴狀中痛批，好市多身為擁有完善品管與供應鏈的跨國大賣場，不可能對重金屬污染不知情，卻在沒有任何警告標示的情況下，繼續將產品賣給不知情的消費者。

原告律師更自行將產品送交實驗室化驗，證實裡面確實含有重金屬，痛批好市多與製造商隱瞞事實，手法涉嫌欺騙與廣告不實。

含鉛量超標警戒線　恐釀癌症、大腦損傷

訴狀中也引用了美國《消費者報告》（Consumer Reports）與「潔淨標章計畫」（Clean Label Project）的檢驗數據指出，市面上多款蛋白粉都被驗出重金屬，其中「Orgain有機植物蛋白粉香草豆口味」的含鉛量更是直接超越了安全「警戒值」。

▲▼美好市多「暢銷蛋白粉」爆含致癌重金屬。（圖／翻攝自亞馬遜）

▲亞馬遜也有販售同款蛋白粉。（圖／翻攝自亞馬遜）

去年《消費者報告》就曾示警，抽驗的23款高蛋白產品中，有超過三分之二「單一份量」的含鉛量，就已經超過專家建議的一天安全攝取標準。

根據世界衛生組織（WHO）與美國食品藥物管理局（FDA）的警告，重金屬對人體健康危害極大，可能引發癌症、肝腎及大腦損傷、生殖障礙、皮膚疾病以及心血管疾病。

美大廠冷處理　台灣好市多一罐賣1199元

儘管爆出嚴重的重金屬疑慮，好市多與製造商Orgain第一時間並未針對外媒報導做出具體回應。

不過Orgain發言人日前曾發布聲明辯稱，「植物性原料確實可能含有環境中天然存在的微量物質，但我們的產品絕對符合相關的食安標準和規範，我們對自家產品的安全跟品質非常有信心。」

報導指出，目前這款充滿爭議的蛋白粉在美國好市多、亞馬遜（Amazon）及沃爾瑪（Walmart）、iHerb等主要零售商仍照常販售。

值得台灣民眾高度注意的是，台灣好市多目前也有販賣同品牌、同名稱與同口味（香草豆）的蛋白粉，雖然外包裝與美國略有不同，但產地同樣標示為美國，目前官網售價為新台幣1199元。有習慣食用高蛋白補充品的消費者，近期務必多加留意相關資訊。

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