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直銷年收益868%！近千名「襪子富翁」遭騙1.1億　10人被起訴

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲北檢偵辦機能襪詐欺吸金案，偵結起訴主嫌唐杰、周哲緯等10名主嫌。（資料照／示意圖）

記者劉昌松／台北報導

男子唐杰等人涉嫌從2023年起，招攬會員加入自創的「Order Trade 除臭氣墊襪線上批發系統」，以250元將成本25元的襪子賣給會員，會員可在系統內出售，年化報酬率最高868.7%，還可拉下線抽成，近千人共投資了上億元，2年內創造6億元的交易量都只是帳面數字，投資人成了襪子富翁卻拿不回現金，台北地檢署13日依詐欺、吸金等罪提起公訴。

檢調查出，唐杰先是在北中南各大飯店舉辦招募會，邀請投資人一起批發具有除臭、防震等各種好處的機能襪，投資人只要先儲值1萬元，取得會員資格，開通「Order Trade 除臭氣墊襪線上批發系統」帳號，就可用250元1雙的代價，批到這款神奇機能襪，然後放回系統上自行開價出售。

自稱唐董的唐杰與集團成員宣稱，系統每天媒合交易的成功率約30%，若是成功交易，扣除服務費可獲得2.38%的利潤，也就是1年365天都交易成功的話，報酬率高達868.7%，投資人可加碼升級每日可出售的襪子配額，或是拉下線會員再賺抽成，不少投資人看上「差價利潤」、「推薦獎勵」、「升級金收入」而加入這個批發系統。

但問題是，批發系統結算的獲利是以「襪子」回饋到系統帳戶，實際上可以申請出金拿回的現金少之又少，絕大部分投資人只能看著帳面上的襪子數量越來越多，無法真正享受獲利，有1名下線因為急著用錢，要求上線協助變現不成而提告詐欺，唐杰開設的雨杰有限公司因此在2024年間遭列為警示凍結。

唐杰為了維持系統運作，另外找周哲緯開設鳳英顧問有限公司，繼續經營「Order Trade 除臭氣墊襪線上批發系統」，累計從2023年7月到2025年1月間，這個批發系統上的襪子交易量衝破6億元，交易對象其實都是已經滿手襪子的系統會員，完全沒有未投入成本的單純消費者。

檢調偵辦後發現，唐杰在招募會上展示的襪子，是他特地去彰化社頭工廠批來的，一雙成本25元的襪子，被唐杰以人士、營運成本等理由，抬價到一雙250元，且專案小組搜索後，也只找到幾箱成品，根本不足以支應會員瘋狂交易量。

檢察官調查後，依違反《多層次傳銷法》、《銀行法》、《組織犯罪條例》及《刑法》詐欺等罪，起訴唐杰、周哲緯等10名集團主要幹部，以及杰雨有限公司、鳳英顧問有限公司2間法人。

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