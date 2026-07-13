蔣萬安籲賴清德為毒油開國安會議　藍黨團：贊同且堅決反對重上架

▲國民黨立法院黨團13日舉辦召開「民進黨，搞台毒！食安五環，全面崩壞！」記者會，藍委游灝（左起）、王育敏、林沛祥、王鴻薇出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

「中聯油脂」致癌油案尚在調查中，衛福部今（13日）卻將公布預防下架產品重新上架原則，讓台北市長蔣萬安質疑，怎會這時討論重新上架？蔣也喊話總統賴清德總統即刻開國安會議解決問題。對此，國民黨立法院黨團表示，贊成且認同蔣萬安的發言，也堅決反對讓這種有問題的食品與油品重新上架。

中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，衛福部追查上下游與油品檢驗，風波擴大至約2.75萬噸，全案持續調查中，但衛福部長石崇良卻預告13日將公布相關生產油品重新上架原則。蔣萬安受訪說，都還沒釐清怎麼上架？難道要圖利或護航業者？賴清德不能再沉默，應即刻召開國安會議，召集跨部會共同解決問題。

對此，國民黨團書記長林沛祥回應，黨團贊成且認同蔣萬安的發言，毒油事件發展至今已經不是單純的企業自主管理失效，而是整個制度有明顯失靈漏洞。過去10年，一向相信這樣的事情不會再發生，但從2021年一路到現在，食安五環全面崩壞，民進黨的「台獨」，到底擋的是台灣獨立，還是台灣獨裁，還是台灣中毒？這件事情要全民來做決定。

林沛祥說，食安是最基本的生存要求及生活需求，如果連食安都顧不好，又不願意負起政治責任，他個人會認為這種「天塌下來也沒關係，好官我自為之」的心態，在民主法治國家裡，非常要不得。

有關衛福部將公布「重新上架原則」，林沛祥表示，國民黨團堅決反對讓這種有問題的食品與油品重新上架，這不只對全民健康是很明顯的威脅跟卸責外，嚴格講起來，就表示政府一直在掩蓋事實。

林沛祥強調，有無圖利的行為，由全民來檢驗，但在報告沒有水落石出之前，任何的有問題的產品、有問題油品重新上架，國民黨團的立場是絕對反對。

國民黨立委王鴻薇說，上週石崇良竟嫁禍給台中市與桃園市的副市長，說他們詢問要不要重新上架，結果卻被打臉，但薛至今還沒有道歉，原來搞了半天，是衛福部跟行政院想要考慮重新上架。

王鴻薇表示，衛福部不敢保證不會再有問題油發生，為什麼在時候要重新上架了？是不是衛福部是因為廠商的壓力？衛福部跟行政院要說清楚講明白。