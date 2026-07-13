周杰倫《周遊記3》華航9月獨家上線　MV彩蛋登機就能看

▲華航獲得《周遊記 3 》機上獨家播映授權。（圖／華航提供）

記者李姿慧／台北報導

為打造機上服務新亮點，中華航空今宣布，華航成為首家獲得實境節目《周遊記3》機上播映權的航空公司，9月起獨家上線，跟著樂壇天王周杰倫與藝人好友探索世界。此外，華航10月25日起紐澳航線也將增班。

華航取得《周遊記3》機上獨家播映授權，9月起將於華航機上影視娛樂系統正式上線外，即日起旅客在機上也可搶先看。

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華航表示，即日起旅客一登機，就可搶先觀賞《周遊記3》部份精彩片段，同時周杰倫最新專輯《太陽之子》中的《淘金小鎮》、《七月的極光》及《愛琴海》三首MV精彩畫面也收錄其中，影片最後周杰倫與好友阿Ken向華航旅客打招呼，獻上專屬彩蛋。

▲華航機上《周遊記3》精彩片段，影片藏周杰倫與阿Ken向旅客打招呼彩蛋。（圖／華航提供）

華航表示，周杰倫新專輯中的《淘金小鎮》及《七月的極光》音樂錄影帶皆在墨爾本拍攝，華航紐澳航線布局領先業界，直飛雪梨、布里斯本、墨爾本三大澳洲核心城市及紐西蘭奧克蘭；因應旅遊旺季，今年10月25日起全面增班，雪梨增為每日1班、布里斯本增至每週6班、墨爾本增至每週5班。

台灣虎航也與全球航空娛樂與數位服務品牌Bluebox Aviation Systems合作，導入無線機上娛樂系統「虎萊塢tiger.mov」，旅客只需透過手機、平板等個人行動裝置連接，即可觀賞電影與影集，10月24日前限時免費使用。

2026年10月25日起搭乘台灣虎航，如為tigerpro與tigersmart票價組合旅客，則可免費獲得專屬體驗序號，其他欲使用此服務旅客，也可於機上以新台幣99元的價格向客艙組員購買序號。