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巴威灌滿石門水庫！流入2億245萬噸超過蓄水量...啟動排洪清淤

▲巴威過境，石門水庫隔618天啟動溢洪道放水

▲巴威颱風帶來豐沛雨量，石門水庫溢洪道啟動溢洪道放水。（圖／北水分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

北區水資源分署13日表示，巴威颱風過境，帶來強風豪雨，為石門水庫集水區帶來421.9毫米豐沛的降雨量，總入流量約2億245萬噸，相當石門水庫的蓄水量，截至13日上午10時，水庫有效蓄水量2億噸，蓄水率97.1 %。

為水庫設施安全及減輕下游防汛壓力，北區水資源分署並啟動溢洪道放水，後續將依入流狀況調整放流設施，以期蓄升水庫至滿水位為目標進行操作。

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▲巴威過境，石門水庫隔618天啟動溢洪道放水

▲排砂隧道進行操作中。（圖／北水分署提供）

該分署說明，7月9日下午2時(巴威颱風過境前) 石門水庫之水位為242.09m，蓄水量為18,078萬立方公尺，蓄水率約88%。

從7月9日下午2時至7月13日上午9時期間：

1.排洪隧道開啟19小時，出流量約2,016萬噸。
2.排砂隧道開啟55小時，出流量約5,544萬噸。
3.溢洪道開啟11小時，出流量約8,352萬噸。

4.防淤隧道開啟16小時，出流量約2,016萬噸。

5.總降雨量雨量421.9mm。

6.總入流量約為22,450萬噸。

▲巴威過境，石門水庫隔618天啟動溢洪道放水

▲北部蓄水重鎮石門水庫。（圖／北水分署提供）

迄目前7月13日上午9時水庫水位約為244.32m(滿水位245公尺)，蓄水量為19,327萬噸，蓄水率約為97.1%，水庫入流量約240cm，出流量約為102cms，水庫將持續以發電鋼管及PRO等放流設施進行調節性放水並持續水力排砂將入庫之泥砂排除，後續將依入流狀況，調整放流設施，以期蓄升水庫水位。

該分署並指出，值得一提的是，由前瞻計畫所支持的阿姆坪防淤隧道，於2017年11月開工、2023年2月完工，運作原理就像在浴缸底部製造一個出口，排水時就會捲起底部泥沙順帶排出，協助水庫在颱洪期間洩洪的同時沖淤、排砂，擴增水庫有效蓄水空間，進而延長水庫壽命。

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