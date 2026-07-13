颱風「巴威」登陸浙江　 寧波摩天輪車廂被吹成「風火輪」狂甩

記者廖翊慈／綜合報導

颱風「巴威」11日深夜至12日凌晨兩度登陸浙江後，帶來強勁風雨。浙江寧波一座摩天輪在狂風中，頂端兩個車廂高速旋轉，宛如「風火輪」般的畫面被民眾拍下，影片在網路上瘋傳，引發熱議。

▲摩天輪2個車廂被吹成風火輪。（圖／翻攝自微博）

據《瀟湘晨報》報導，拍下影片的邵小姐表示，畫面拍攝於11日下午一陣強風吹襲期間，當時正值颱風影響最明顯的時段，「現在颱風已經過了，摩天輪沒有問題。」

影片顯示，摩天輪最高處的兩個車廂在風中「瘋狂旋轉」，不少網友直呼，「看了好危險，很怕吹斷掉下來砸到人」，也有人逗趣表示，全部車廂只有最頂部的兩個被吹起，「為啥只有它們兩個有得玩」。

▲摩天輪目前暫停營運。（圖／翻攝自微博）

邵小姐也分享自己的防颱經驗，笑稱自己早已是「老台風人」，每逢颱風來襲，全家都會提前鎖好門窗、不外出，並準備好飲用水及零食等物資。隨著颱風遠離，目前當地已恢復平靜。

摩天輪管理單位則表示，設施自10日起便依照防颱規範停止營運，並完成防颱加固作業。影片中車廂高速旋轉，是因車廂與輪體採用軸承鉸接設計，在颱風等極端強風下，車廂會隨風自由旋轉，屬於正常物理現象，並非設備故障。

管理方指出，待颱風過境後，將安排專業人員全面檢查摩天輪各項設備，確認安全無虞後才會恢復營運。目前摩天輪仍維持停運狀態。