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Joeman搭英航班機被取消「YT影片觀看190萬！」網點名超強員工

▲▼Joeman。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲班機先被延後一小時，結果直接取消。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

記者施怡妏／綜合報導

百萬YTR HOOK日前搭乘英國航空（British Airways），因自助報到及地勤指引問題錯過班機；未料，Joeman搭乘英航也遇到班機被無預警取消的慘況，影片曝光3天，觀看人數飆到190萬次。團隊成員建文透露，自己主動提起這則企劃，Joeman還怕他太累勸退，但他堅持製作，共花費3天，總工時24小時完成影片。

Joeman團隊成員建文在IG限動透露，上周四（9日）與老闆（Joeman）在宜蘭拍外景，剛好看到HOOK事件登上新聞，當下立刻跟老闆討論後，若能在話題期間推出影片，流量應該不錯。不過Joeman考量這趟歐洲行累積了好幾天的素材，擔心他為了趕工太過疲累，並不打算跟上這一波流量，「畢竟是好幾天的素材量」。

Joeman不想趕片　建文決定挑戰

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建文表示，在談話的過程中，已開始構思影片架構，腦中逐漸整理出起承轉合的方向，最後決定替自己設定新挑戰，希望趕在周六將影片完成並上線，「與其放著讓我慢慢剪到好，不如我自己多設下另一個挑戰，似乎剪起來會更好玩」。

最終建文花了3天、總工作時數24小時內，順利完成剪輯，影片完成後相當有成就感，對成品也很滿意，「推薦大家去看，我們兩個禮拜前在歐洲到底有多慘囉～」。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲建文分享影片製作內幕。（圖／翻攝自IG）

3天內完成整支影片　總工時24小時

有網友大讚，建文是難得的好員工，「剪輯、攝影、還要陪老闆到處出差拍片，而且情緒穩定，遇到問題幫忙解決，累到眼睛睜不開還能笑笑繼續前進 」、「而且他和老闆說話都還是很有分寸，不會皮也不油，五星級員工」、「自從建文開始入鏡講話，就覺得雋明的影片變得十分好看。」

林智群律師也在臉書發文稱讚，「這個員工很棒，在英國落賽當下，他還是情緒平穩的拍了一些影片，回來可以當素材，九妹真的很會找員工。但員工變很棒之前，老闆必須先是一個好老闆。」

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