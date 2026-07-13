老被酸民狂噴！柯志恩拋靈魂拷問：心理缺什麼？1原因轉念看開

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人、立委柯志恩近日分享她對「酸民心理」的研究心得，她直言，過去曾好奇這些人為何每天開罵，難道是生活缺乏什麼？但後來她轉念一想，認為不需要浪費時間研究，因為「搞不好是在跟機器人對話」，更呼籲大眾保持正向，別讓生活陷入負面情緒中。

臉書粉專「志恩用心 高雄放心」近日分享一則影片，柯志恩在對談中對酸民靈魂拷問表示，有時候會研究酸民的心理，看著那些每天留言謾罵的言論，她會反思：「你這樣子到底是生活缺乏了什麼？你需要這樣罵才會比較爽嗎？」但隨後她也馬上轉念，認為根本也不用研究他們，「搞不好我在跟機器人對話」。

▲老被酸民狂罵！柯志恩拋靈魂拷問「心理到底缺什麼？」。（圖／翻攝FB粉專「志恩用心 高雄放心」）

▲老被酸民狂罵！柯志恩轉念看開了「搞不好在跟機器人對話」。（圖／翻攝FB粉專「志恩用心 高雄放心」）

談及酸民文化，柯志恩說，「如果你沒有很正向的一個想法，永遠都是放在那種負面的情緒當中，何必把生活過得這麼樣子的「miserable」（痛苦的）」。

這番言論曝光後，不少支持者紛紛留言力挺，要她專注於選戰：「志恩，不要去回應，打好你的選戰就對了，其他都不重要」、「不看不聽，做自己，專心把高雄打造成妳想的樣子」、「柯委員加油，不要理會鳥言鳥語」。也有網友認同柯志恩的觀點，直言「這是真的，正能量真的很重要」、「不要拿別人的錯誤來懲罰自己」。

另外，網友也針對酸民文化發表看法，「人家是有領錢的，沒噴沒錢領啊」、「那些酸民缺乏安全感、因自卑感化成自大狂」、「現在台灣就是這樣，只要不同黨就會罵，為罵而罵比較多」。