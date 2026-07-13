不是「蝦趴」！台語正確寫法曝光　大票人驚：光看就很潮

▲一堆人寫錯多年！教育部公布「鑠奅」正字。（圖／翻攝臺灣台語常用詞辭典）



記者劉維榛／綜合報導

長知識了！一名網友分享，《台灣台語常用詞辭典》收錄「鑠奅」，發音為「siak-phānn」，意思就是時髦、時尚，笑喊「以後別再寫蝦趴了！」貼文引發熱議，網友直呼「光看這兩個字就很潮」。作家侯信永也表示，「鑠」代表光彩耀眼，「奅」則有時髦、有型之意，兩字組合更完整傳達亮眼、潮流的意思。

一名網友在Threads貼出教育部《台灣台語常用詞辭典》畫面，可見「鑠奅」發音為「siak-phānn」，釋義為「時髦、時尚」，可用來形容人的穿著打扮，或是物品相當流行、時尚。這讓原PO笑喊，「驚！辭典正式收入，不再蝦趴了。」

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兩字有夠潮！網友驚呼：光用倉頡打都覺得時髦



文章曝光後，引來大票網友驚呼，「以後稱讚很時髦就說：你很金樂大卯喔！」「天哪，這字型超難打，但我願意學，台語漢字萬歲」、「光打出鑠奅這兩個字就有一種很時髦的感覺」、「用這個詞實在太鑠奅了」、「鑠奅，我用倉頡打出來了」。

就連曾獲得「硬筆書法全國最高段位九段認證」的作家侯信永在臉書笑稱，大家平時常講的「siak-phānn」，正字其實是「鑠奅」，並直呼「從今以後不要再寫『蝦趴』啦！」

侯信永也解釋，「鑠」有光芒閃耀、光彩耀眼的意思；「奅」則形容時髦、有型。兩個字組合成「鑠奅」，不僅字面看起來相當有份量，也完整傳達「亮眼、時尚、很潮」的意涵，與民眾平常使用的語境十分貼近。

▼信義區逛街民眾打扮十分「鑠奅」。（圖／ETtoday資料照）

