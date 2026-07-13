北市府嗆告亂砍樹謠言！議員嘆竟要告市民　蔣萬安：依法處置

記者鄭佩玟／台北報導

近日台北市大規模移除樹木議題持續延燒，不少民眾質疑市府未充分說明原因，台北市政府公園處昨日表示，謠傳北市砍樹超過4千棵，甚至影射是為無人機侵襲開方便之門，對此嚴正駁斥，謠言違反《社會秩序維護法》，已展開蒐證。民進黨台北市議員張文潔今（13日）感嘆，好大的官威，「台北市政府居然要告市民！是告訴大家以後都不准監督台北市政府了嗎？」台北市長蔣萬安受訪則強調，針對移除樹木是因為無人機偵搜，這樣的謠言「一定是依法來處置」。

▲蔣萬安出席「客聚Taipei Hakka Hub」揭牌典禮。（圖／記者徐文彬攝）

台北市政府公園處昨發出新聞稿表示，謠傳北市砍樹超過四千棵、甚至影射是為無人機侵襲開方便之門，市府公園處嚴正駁斥，這樣的假消息，這對事實嚴重扭曲，更煽動社會恐慌，公園處修樹是為了公共安全，難道要為了有心人士惡意幻想的無人機，而坐視生病的樹木倒塌、造成死傷意外？這樣的謠言已經違反《社會秩序維護法》，公園處與北市刑大已展開蒐證。

張文潔今天出席「客聚Taipei Hakka Hub」揭牌典禮，受訪時怒轟，上梁不正下梁歪，「真的好大的官威」，從蔣萬安對基層公務人員發飆，「現在台北市政府居然要告市民！是告訴大家以後都不准監督台北市政府了嗎？台北市政府真的這麼大官威嗎？」市民只是想知道為什麼要砍這麼多樹，講不清楚就說要告人，這不是台北市政府應該要有的態度，要接受全民的監督而不是跟全民為敵。

蔣萬安對此出席揭牌典禮時回應，公園處講的非常清楚，「就是對於目前有特別指出說，台北市政府公園處對於移除樹木是因為無人機的偵搜，這樣的謠言一定是依法來處置」。

至於10日未達颱風假標準仍停班停課，台大團隊9日在會議的時候就說10日颱風假沒達標，但市府還是宣布放假？蔣萬安回應，面對這一次25年來最大暴風圈的颱風可能造成非常嚴重的災情，料敵從寬，而且一定是以市民安全為優先考量。

記者怎麼看北榮院長有表示，患者的手術因為颱風假延後，希望苦民所苦，亂放颱風假可能導致治療被打亂？蔣萬安說，衛生局都有要求台北市各醫療院所，一定是確保所有整體的醫療量能以及病患的權益。