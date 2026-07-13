快訊／大學分科測驗「物理」參考解答公布

▲大學分科測驗今天登場。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／台北報導

大學分科測驗今（13日）首日登場，第一科為「物理」。根據大考中心統計，物理科共有2萬606人報考，1828人缺考，缺考率8.87%，比去年增加1.64%。得勝者文教提供物理科試題參考解答，但正確答案以大考中心公布為準，同時預估今年物理5標（頂前均後底）為「50、43、31、20、15」分。

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▲得勝文教物理解析。（圖／記者蔡玟君攝）

得勝文教物理老師陸怡中表示，今年「大魔王題組」落在第二部分，其中實驗題第21至23題為實驗改良題，並沒有完全照課綱內容，而是考變電阻概念，並在題目中增加一些電阻元件，讓同學在判斷時會出現盲點。

22題更複雜，需要做繁雜計算，但題目為選擇題，因此陸怡中認為，考試中面對這類需要長時間計算的選擇題，「觀察答案型態、從中找到正確答案」是重要關鍵。

而此次補教業預估的均、後、底標與過去兩年並沒有太大變化，陸怡中表示，此次物理試題並非整份都難，前半部題目同學只要有念書，原則上可拿到分數，而第二部分則出現偏難的試題，具有鑑別度，因此認為均、後、底標與去年相同。

▼大學分科測驗「公民」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供）