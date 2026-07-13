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獨／曾遭呼巴掌、書包丟垃圾桶霸凌　高雄少女考上師大附中

▲根與芽慈善會舉辦感恩餐會，謝謝平常協助的無名善心人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲根與芽慈善會舉辦感恩餐會，謝謝平常協助的無名善心人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

這是一個振奮人心的故事！《ETtoday新聞雲》曾經獨家報導過藝人徐亨跟陳文山在去年12月專程來到高雄參加一場公益團體的感謝活動，其中有一名獲得幫助的女孩走出了國小被霸凌的陰影，現在考上師大附中，讓公益團體覺得非常開心，因為她勇敢走出來了，而有愛的照顧讓她長出更強大的翅膀，可以飛向屬於自己的未來。

台灣根與芽關懷照護協會表示，去年年度餐會中，玲玲以國中學生代表身分站上台，分享一路走來的心路歷程。當時她眼神中的堅定，讓現場許多人都深受觸動。而就在現在，老師傳來好消息，玲玲收到師大附中的錄取通知，對協會來說，這份激動不只是因為孩子考上好學校，而是她真的跨越了曾經那段足以擊垮一個孩子的黑暗歲月。

協會指出，若不是親耳聽老師說起玲玲過去的經歷，很難想像一個孩子曾經承受過什麼，在國小遭霸凌的日子裡，她曾被同學搧巴掌，書包也曾被丟進垃圾桶，連下課時間都成了噩夢。因為害怕，她只能躲在廁所裡哭，等到上課鐘響，才敢慢慢走回教室。

▲根與芽慈善會舉辦感恩餐會，謝謝平常協助的無名善心人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲根與芽慈善會舉辦感恩餐會，藝人徐亨跟陳文山也特地下來參加 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

那時候的玲玲，不只承受被欺負的痛，也在孤立無援的校園裡，獨自面對惡意，她的心開始關起來，不再輕易相信人，也不敢相信自己值得被好好對待。這三年來，老師與協會一路陪伴玲玲，從生活資源、心理支持到日常鼓勵，慢慢替她築起一面名為「陪伴」的牆。當她崩潰、自我懷疑時，有人給她肯定；當她願意重新嘗試時，也有人在身後撐住她。大家看著她從一個不敢抬頭、習慣把自己縮在角落的女孩，慢慢能站上餐會舞台分享，最後帶著自信踏進師大附中的大門。

根與芽協會的理事劉大正表示，過去那些惡意、傷害和羞辱，沒有定義玲玲的人生，她反而用自己的努力，替人生寫下全新的答案。同時也證明，只要有人願意愛著、陪著、接住她，被霸凌的孩子仍然有能力長出更堅韌的翅膀，飛向屬於自己的未來。

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