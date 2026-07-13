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趁停等紅燈、推輪椅性騷5女！　嘉義噁男佯裝問路伸狼爪被起訴

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義一名許姓男子(63歲)在去年5月20日、21日，連續2天假借問路名義，性騷擾5名女性，其中1名甚至為未成年少女，嘉義地檢署日前偵結，依違反性騷擾防治法起訴許男。

▲▼ 嘉義噁男隨機騷擾路上女性，法院裁准羈押禁見。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲許姓男子趁路口紅燈時，性騷擾女騎士。（圖／記者翁伊森翻攝）

起訴指出，許男首次犯案在5月20日上午11時37分，在太保市一處活動中心前，先騎機車停在A女左側，趁A女專注於推輪椅照顧年長者時，撫摸左胸下方，被斥責離去後，又回頭拉住A女手臂，趁亂撫摸臀部。

5月21日上午11時21分，於東區中山路趁B女被許男呼喚而感到驚恐時，趁機性騷；同日上午10時30分，先騎車停在C女的機車左側，趁停等紅燈時摸胸數次，在下一個路口紅燈時，又停在C女左側，以台語稱「給我吸」再襲臀。

中午12時03分，在西區一處交叉路口，許男騎車停靠在D女左側，佯裝問路將手搭在對方肩上，接著將手往下游移撫摸腰、臀；12時17分，假意問E女醫院位置在哪裡，趁E女利用手機尋找時，以手臂磨蹭對方上臂、右胸再撫摸。

後經5名受害女子陸續報警，由警方通知許男到案說明，許男坦承不諱，檢方訊後向法院聲押獲准。日前全案偵結，依違反性騷擾等5罪起訴。

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