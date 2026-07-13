中埔國中獲80萬補助　70名學子攜手美、義青年大玩英語營

▲ 深化偏鄉英語力！中埔國中結合海外青年，啟動為期兩週在地英語營 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



為落實「深耕英語力、中埔接國際」之在地願景，嘉義縣中埔國中於今（13）日隆重舉行「2026海外青年英語服務營」開訓儀式。本次營隊在教育部及僑務委員會的鼎力支持下，共挹注達80萬元的專案經費，規劃為期兩週的充實課程，吸引了超過70名在地偏鄉學子免費參與。

▲中埔國中校長林婉鈴介紹海外志工，並鼓勵校內同學放開心胸、眼界。（圖／記者翁伊森攝）

開訓典禮上，中埔鄉長李碧雲與中埔國中校長林婉鈴共同出席。典禮特別安排中埔國中學生代表全程以英文進行精彩介紹，不僅展現平日英語紮根的成果，更接續向海外志工介紹本次行程的精采亮點。

▲中埔國中學生代表全程以英文介紹嘉義、中埔觀光亮點 。（圖／記者翁伊森攝）

除了嘉義享譽國際的指標性景點「阿里山」之外，學生們也特別推薦了中埔當地的觀光亮點，如築夢森居、獨角仙農場等，以及深具人文與自然生態之美、兼具戶外教學功能的「奮起湖」，引來現場熱烈掌聲。

▲▼海外青年志工大方表現自我 。（圖／記者翁伊森攝）

中埔國中林婉鈴校長表示，本次營隊迎來8位來自美國、義大利等地的優質海外華裔青年志工，將結合烘焙、科學實驗與運動等生活化主題，讓學生「寓教於樂」大膽開口說英文。此外，課程更融入在地咖啡種植文化與「竹埔分居」等行程，不僅讓海外志工有機會深入嘉義與中埔，也能帶領偏鄉孩子免出國即能開拓國際視野。

海外志工代表則表示，全體成員對此行感到十分興奮。過去一週以來，大家皆每天努力為學生籌備結合美、意等西方文化的英語課程，期盼在課堂中寓教於樂。她們也渴望藉此機會尋根，深入體驗台灣的傳統文化，並由衷感謝校長及僑委會（OCAC）人員的大力支持與協助。

▲鄉長李碧雲談過去學英文經驗以及公所挹注偏鄉教育經費規劃 。（圖／記者翁伊森攝）

鄉長李碧雲除肯定林校長積極爭取國際資源的用心外，也強調中埔鄉公所多年來持續扎根基層教育，他提到鄉公所近幾年也運用自有財源，提供每名學生每學期 1000 元（一年 2000 元）的教科書費補助，以減輕家長負擔。期盼透過國際營隊與實質福利的雙管齊下，讓中埔的青年學子立足台灣、放眼世界。

▲▼海外青年志工大開場載歌載舞。（圖／記者翁伊森攝）