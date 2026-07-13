獨／男大生騎重機遭輾斃！父忍淚不敢看畫面：我只能在心裡哭

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄一名22歲楊姓男大生，8日騎乘重機於五福二路，與對向一部左轉貨車發生碰撞，男大生連人帶車偏移到對向車道，遭到另一部轎車輾過慘死。檢警今（13）日於殯儀館複驗，男大生的父母到場，父親強忍淚水表示，兒子被輾過的畫面他看過一次就不敢再看，太太、同事問他看起來怎麼不難過，「我是一家的支柱，我只能在心裡哭」，一席話令人鼻酸。

檢方今日上午會同法醫，於高雄殯儀館進行複驗解剖程序，楊姓男大生的父母到場，母親神情悲痛、父親則強忍悲傷情緒。提到家中狀況，楊父表示，兒子排行老二，目前就讀文藻大學應用外語系升上三年級，上有哥哥、下有就讀國中二年級的妹妹。

▲男大生父母現身殯儀館複驗。（圖／記者吳世龍攝）



楊父表示，兒子平常白天上班、晚上讀書，起初是騎一般速克達通勤，直到今年初才自行貸款，花近30萬換一部二手重機，不過前車主改過排氣管，兒子也沒再改裝，曾因此收過一次罰單要求驗車。

楊父指出，兒子是先撞上貨車後尾，才遭到第二部車輾過，「檢察官說第2台肇責應該比較高」，他看過一次監視器，轎車當下是跳動2次，也就是說兒子是被二度輾過，質疑肇事女駕駛撞人當下就應該煞車，才不會造成兩次傷害，那畫面他不敢再看，看一次傷心一次。

▲▼男大生撞上貨車車尾後，偏移到對向車道被來車輾過。（圖／記者許宥孺翻攝）



「醫生說，我兒子到院時已經沒有呼吸心跳，胸腔大出血、身體內臟嚴重破裂，最後搶救不及...」，楊父也提出質疑，認為左轉的貨車後車斗疑似違規超出載物長度，「如果有符合規定，兒子從後方通過也許就閃的過了。」

楊父痛心地說道，他和太太兩人都很傷心，只是他沒有表現出來，卻被太太問：「兒子走了你怎麼都不難過？」但他是一家的支柱，他不能哭，只能留在心裡哭。同事也有安慰他，認為他過於冷靜，他以養金魚為例，1隻金魚死了他當然難過，但他總共養了3隻魚，現在還有2隻魚(小孩)要照顧，他只能堅強下去。

▲男大生今年初才剛貸款買下這部重機（圖／記者許宥孺翻攝）



這起憾事發生在8日中午12點15分，當時51歲方姓男子駕駛營業用小貨車，沿五福二路往西方向行駛，行駛至林森路交叉口時正在左轉，對向直駛而來的22歲楊姓男大生閃避不及，撞上小貨車的車尾，連人帶車摔到對向車道，再被37歲邱姓女子駕駛的自小客車輾過。楊姓男大生全身傷勢嚴重，經送醫急救後，當日下午1點25分由院方宣告搶救無效。